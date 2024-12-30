「新新併」員工安置計劃　新光銀工會：優離優退、留任獎金均未有任何共識

▲新光金集團外觀；新光銀行。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金（2888）子公司新壽董事會通過員工安置，新聞稿提到與六大公司置計畫已與公司的六個工會多次協商討論，過程平和順利，並經過董事會決議。對此，新光銀工會理事長李孟庭發出五點聲明，他指出，新光金與工會正式協商迄今雖已有五次之多，優離優退、留任獎金均尚未有任何共識。

新光銀工會所發出聲明稿如下：

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近日新光金融控股股份有限公司（下稱新光金控）、台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）與新光金控除銀行外其餘子公司簽署員工安置計畫一事，本會回應聲明如下：

一、據悉，新光金控其餘子公司均已與新光金控、台新金控簽署員工安置計畫，惟台新金控與本會正式協商迄今雖已有五次之多，然於相關重要權益事項（優離優退、留任獎金）均尚未有任何共識，且資方方案與本會全體成員之期望相距甚遠，本會完全未見資方所言全員留用之誠意與決心。

二、此外，直至第五次正式協商時，新光金控仍未打算規劃合併基準日前員工留任保障措施，且立場強硬，毫無協商退讓之空間，完全未見其照顧員工之誠意，亦與目前資方對外營造之形象相去甚遠。

三、台新金控與新光金控其餘子公司簽署之員工安置計畫，僅為虛應外界輿論，以營造出協商氣氛融洽之假象，就其突襲之舉，本會難以苟同。事實上，其餘子公司安置計畫之內容，甚至存在台新金控於協商中不願妥協之條款，資方立場反覆、說辭兩面，令人毛骨悚然。

四、台新金控於第一次正式協商時曾告知本會，未來將以本會談定版本適用於其他子公司，現反而搶先與其他子公司私定版本，並由新光金控發布新聞稿，態度反覆無常，令人懷疑是否別有用心，難認其真心與本會協商之誠信。

五、本會敬告新光、台新金控，請本於誠實信用，審慎看待員工安置計畫商議一事，勿以兩面手法愚弄全體員工，徒增紛擾。

