資金轉進海外ETF！00757十大科技天王當靠山　爆量成交均值奪三冠

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股封關前量能持續降溫，今（30）日成交量縮到2666億元，低於月均量3650億元，台股ETF交投也趨冷，資金明顯轉進海外ETF當避風港。統一FANG+ETF（00757）因為坐擁十檔科技天王當靠山，逢拉回大舉吸引投資人追捧，今日成交量爆出13290張，創歷史新高量，當日成交值近14億元，居海外ETF之冠，近一週與近一月的每日成交均值也都是海外ETF南波萬，勇奪成交均值三冠王。

據CMoney統計，00757今日交投火熱，憑藉海外股王的優勢，也推升成交值衝出13.98億元，是金額唯一突破雙位數的海外ETF，第二名富邦NASDAQ（00662）僅成交3億餘元，相差甚鉅，顯示00757買氣明顯遙遙領先群雄。00757平時均量都維持在六千多張，近一週的每日成交均值6.4億元、近一月的每日成交均值6.37億元，表現穩健，穩坐海外ETF人氣王。

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投資專家表示，00757為追蹤美股尖牙指數的ETF，目前美股市值前6大巨頭都是00757成分股，分別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE、META，這些飆股也都是今年貢獻美股大漲的重要功臣。00757之所以站上百元之後屹立不搖，表現看回不回，就是靠每檔成分股都是創新成長型龍頭股加持。

投資專家指出，用一檔00757就能完整打包趨勢走在最尖端的全球霸主，成了00757成交量節節攀升的關鍵，進一步分析受益人數現況，截至上周五，00757單週大增1489人，最新受益人數攀升至5萬8519人，今年以來已經增加超過3萬人，人數翻倍成長，增幅達115.37%。

