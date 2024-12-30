台船承造的兩艘高雄市電動渡輪交船啟用　提供優質環保交通選擇

▲雄棧2號、艾莉絲號交船啟用，左起台船黃正弘董事長、高雄市長陳其邁、高雄市交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟。（圖／高雄市輪船）

記者張佩芬／台北報導

高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」今（30）日在棧貳庫海側廣場正式交船啟用，市長陳其邁特到場親自見證，並由承造的台船董事長黃正弘與高雄市交通局長暨輪船公司代理董事長張淑娟共同完成遞交儀式，並搭乘「艾莉絲號」體驗新電力驅動渡輪的性能，感受高雄港的獨特魅力。

高雄市政府與環境部於111年至113年間共同建造三艘電力驅動渡輪，其中包括兩艘49噸的「雄棧1號」與「艾莉絲」，以及一艘99噸的「雄棧2號」。

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首艘電力驅動渡輪「雄棧1號」已於今年1月24日正式投入營運。此次加入的「雄棧2號」與「艾莉絲」將再分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線，預計能顯著提升旗津居民及遊客的交通體驗，提供更加優質且環保的交通選擇。

陳其邁表示，三艘電力驅動渡輪的投入，將大幅提升高雄港區的交通疏運能力。市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更加友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。

交通局長張淑娟指出，輪船公司積極配合市府推動2050淨零排放目標，優先汰換老舊渡輪，並持續增加及改裝電力驅動渡輪。「雄棧2號」的載客量為149人，並可容納50輛機車，是「雄棧1號」的兩倍，將有效提升交通疏運服務。此外，為了提供更智慧化的乘客旅遊體驗，輪船公司與工研院再度合作，繼111年旗福2號後，在「艾莉絲號」上導入「智慧窗屏AI導覽系統」，使旅客可以透過手勢與智慧窗屏互動，提供即時資訊、影像及促銷廣告等多元服務，進一步提升旅客乘船體驗。

高雄輪船公司指出，新船的投入不僅促進高雄港區交通發展，更呼應市府推動淨零排放與永續政策，輪船公司將持續致力於創新並提升服務品質，並推動高雄市綠能交通發展。隨著新電力驅動渡輪的投入，輪船公司將為高雄港區的現代化及城市發展貢獻力量，同時也為提升旗津當地經濟與觀光吸引力提供新動力。