2025年「FUN!嗜100」搶攻療癒商機　即日起開放報名

▲2025年「FUN!嗜100」將匯聚復古、簡約、潮流等風格的質感選物品牌，營造生活品味的交流場域。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

鎖定新世代對於自我成長，以及美好生活型態的嚮往，喜歡為自己培養嗜好、體驗生活、療癒身心，外貿協會將於2025年7月18日至20日在台北世貿一館舉辦第2屆「FUN!嗜100(Hobby & Fun Festival)」，該展聚焦「共感生活(life:sense)」與「手作次元(hand:verse）」兩大主題。

展出將完整呈現生活選物與DIY手作生態系，打造具質感又紓壓的生活風格與手作展示、體驗與交流平台。該展即日起開放參展報名，2025年4月30日前報名可享早鳥優惠，歡迎業者踴躍報名參展，擴大品牌知名度，搶攻療癒商機。

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Z世代和年輕的Y世代，經歷全球疫情、氣候變遷及地緣政治，在動盪的環境下，看重的是工作與生活的平衡，重視體驗式消費並從生活產品和休閒活動裡尋求療癒和快樂的情感需求。

根據文化內容策進院的報告，文創產業中的手工藝教學營業額，在2022年超過新臺幣1.7億元；另全球健康研究所(Global Wellness Institute)調查顯示，促進身心靈健康的療癒產業規模在2022年達到5.6兆美元，預計到2027年將增長50%，顯示手工藝的體驗經濟和療癒型商品及服務，正在蓬勃發展且具有強勁的成長潛力。

外貿協會瞄準此商機，本屆「FUN!嗜100」展出內容除匯聚復古、簡約、潮流等風格的質感選物品牌，營造生活品味交流的場域，讓品牌與消費者建立緊密的連結；亦涵蓋纖維織品、職人工藝、微型藝術、手工香氛、繪畫藝術、益智玩具等6大手作領域，展出多元手作材料、工具及成品，建構紓壓的手工藝空間。

透過手作、生活小物及居家擺設，讓參觀民眾體驗暖心的嗜好、別緻的儀式感，將喜歡的事成為日常。

該展突破傳統商展模式，以「FUN手作，FUN膽玩」為核心理念，將展示結合體驗，於展中辦理一系列精采的主題活動，包括手作體驗課程、創作者見面會、生活美學講座、創意競賽等，同時也將安排多項好禮抽獎，讓民眾感受創作的無限樂趣及美好的生活型態，更帶著好禮和回憶滿載而歸。

另外貿協會將號召學生及親子族群、教師、旅遊業者及企業福委會前來觀展採購，協助參展商擴大客群，拓展通路，強化參展效益。

2025年「FUN!嗜100（Hobby & Fun Festival）」已開放參展報名，於2025年4月30日前參展報名，可享早鳥優惠。攤位數量有限，額滿為止，歡迎即刻行動！更多展覽訊息與完整參展辦法，請至官網(www.hobbynfun.com.tw)查詢，或聯繫外貿協會展覽六組蘇小姐：電話：02-2725-5200分機2778，電子郵件：hobbynfun@taitra.org.tw