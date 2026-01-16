00929指數大改版受肯定！6月存股息、12月追成長　投資人期待重返榮耀

▲月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）去年12月迎來指數改版後的首度換股。（圖／資料照）

月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）去年12月迎來指數改版後的首度換股，不僅成分股檔數擴增至50檔，更首度納入台積電、聯發科、大立光等重量級權值股，同時強化AI供應鏈布局與息收來源，多數投資人對此抱持正面看法，認為有助於提升未來股價表現與配息穩定度。

為了因應瞬息萬變的市場，00929去年11月進行指數規則改版，成分股由40檔增至50檔，換股頻率則從一年一次調整為兩次，並新增生技醫療、數位雲端及綠能環保等三大新興產業。

在換股策略上，6月換股鎖定除權息旺季，挑選尚未除息的年配息個股，為配息水庫儲備火力；12月換股則鎖定具競爭力的科技股，以強化成長性，並且優先納入季配或半年配個股，讓ETF在淡季仍能維持息收活水。期盼透過「息利雙收」的進化模式，在穩健領息之餘，也能跟隨大型龍頭股追求資本利得。

針對此次指數改版，理財達人「不敗教主」陳重銘分析，00929過去挾著首檔月配息光環，加上台股多頭行情，規模迅速成長，但從2024年中開始面臨配息縮水、股價疲軟的困境。問題癥結在於最初指數設計過度瞄準高股息與月配息，導致選股時傾向高殖利率的聯電，卻捨棄高成長的台積電，而犧牲資本利得空間，造成股價在低檔徘徊；此外，原本為了節省費用設定一年僅換股一次，等於是賭未來一年的表現，一旦選錯股票便難以即時止損或調整。

陳重銘認為，00929此次指數調整明顯修正了前述兩大缺失。首先是納入殖利率雖低但具備高成長動能的台積電，瞄準資本利得不僅可挹注淨值成長，也能轉化為配息來源。其次，換股頻率改為每年兩次，新增12月的年度審核，能更快速反應市場變化。最後，成分股擴增至50檔並納入新興產業類別，也有助於風險分散與布局完整性。他對這次調整持肯定態度，認為00929已明顯修正個過去的缺點，並補足更多特點，展現出「重生」的重要意義。

