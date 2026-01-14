逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

記者黃翊婷、陳瑩欣／綜合報導

基於打詐，金管會與銀行之間陸續討論導入ATM防詐系統，不過目前仍是鼓勵銀行導入的階段，參與試辦銀行初步僅提供特定據點ATM已試行中，根據《ETtoday》記者跟銀行查證，八大公股行庫中有7家先辦理，包括兆豐銀、合庫銀、彰銀、一銀、台企銀、土地銀、華銀已上線試行中，民營銀行則有台新銀行、永豐銀行，中國信託，逾10家金融機構在推動測試，估計未來會有更多銀行加入行列。

▲台南市政府先前已與中華郵政公司合作，率先推動ATM提款「口罩」警示系統。（資料照／記者林東良翻攝）

民眾戴安全帽、口罩領錢 警示音響免緊張

為了防止詐團車手在ATM提領金錢時，會戴口罩、安全帽妨礙錄影蒐證，金管會鼓勵金融機構設置防詐ATM。金管會銀行局副局長王允中表示，到時候若民眾戴著墨鏡、口罩或安全帽到ATM領錢，ATM將會發出警示音提醒，這時候只要移除臉上的遮蔽物並露出全臉，就可以正常提領。

10家銀行參與測試

金管會昨日公布有5家銀行加上台南市政府跟中華郵政公司合作，共計六家金融機構試行，惟銀行主管私下指出，這僅是去年底初步徵詢各家銀行意願，但今年1月多家銀行上線，包括財政部要求下，所屬8家行庫也動起來執行，包括土銀、合庫銀、華南銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀都已在本月份特定據點ATM設置測試設備，台銀規劃中，至於民營銀中台新銀也是本月上線，不過銀行主管指出，惟為防範車手，不方便公布詳細做法與地點區域。

防詐ATM試辦至6月底 7月檢討擴大實施可能性

不過，王允中也提到，目前仍是鼓勵銀行導入的階段，而且每家銀行的辨識方式、警示音量也各有不同，試辦將在今年6月底結束，並在7月進行檢討，未來是否會擴大試辦，將在檢討之後再做決定。