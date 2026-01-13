6大壽險上月轉虧逾百億元　外價金飆高逼近5千億

▲新壽去年虧損無須增提外價金準備。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2025）年5月新台幣強勢升值，金管會提出外匯價格變動準備金（外價金）新制緩解壽險業壓力，申請適用新制者，必須提存去年稅前獲利總額3成到外價金，導致六大壽險去年12月合計稅後淨損104億元，全年稅後淨利約1583億元、年減四成，總體外價金水位來到4945億元，逼近5千億元歷史新高水位。

去年5月新台幣兌美元匯率強勁升值，為了緩解壽險海外資產避險壓力，金管會提出暫行措施，當中一項措施就是放寬保單責任準備金計提基礎，導入新制業者，必須提存去年底稅前盈餘3成到外價金準備。

六大壽險皆申請暫行措施，但富邦人壽、國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、凱基人壽等五家全年有獲利，因此必須增提，而新光人壽因全年稅前仍是虧損，故無須增提外價金。

富邦人壽去年12月增提稅前盈餘3成，約281億元到外價金，單月稅後淨損51.1億元，全年稅後淨利625.5億元，年減約39%，富邦人壽表示，單月稅後淨損，主因為增提稅前盈餘3成到外價金281億元，若排除此影響數，單月獲利約210億元，截至去年底，外價金餘額來到逾1420億，創歷年最高紀錄。

國泰人壽去年12月一次性提存外價金217.5億元，導致單月虧損32.4億元，全年仍獲利565.5億元，年減15.8%，若排除額外提存217.5億元影響，單月稅後淨利141.6億元，創歷年同期新高，全年淨利達739.5億元，創歷史次高，截至去年底外價金餘額逾1100億元，亦為創歷年最高。

南山人壽去年12月提存外價金影響，導致單月虧損約25.97億元，全年獲利為289.69億元，年減31%。

台灣人壽一次性增提外價金，導致去年12月稅後虧損3.36億元，全年獲利為208.5億元，年減近3%，若排除提列影響，去年獲利較前年同期成長29%。

凱基人壽去年12月一次性增提59.2億元至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，12月呈現小幅虧損3.51億元，全年獲利為158.25億元，年減28%。

去年12月六大壽險唯一獲利的新光人壽，單月賺進12.3億元，其於去年7月24日併入台新新光金，自7月24日至12月31日累計稅後淨利56.8億元，惟在7月24日之前稅後淨損264.1億元，全年下來新壽是虧損狀態，無須增提外價金。

