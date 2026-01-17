新興市場教父看好台股　稱金價失去吸引力「跌20%才會買」

▲新興市場教父看好台股在內亞洲4大股市。（圖／攝影中心攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

有「新興市場教父」之稱的美國資深投資者Mark Mobius在接受《彭博》電視台訪問時表示，黃金在經歷了歷史性的上漲之後已經失去了吸引力，他說，「如果價格比今天低20%，我會考慮買進」。

此外，Mark Mobius指出，對於亞洲股市表現，台灣、韓國、中國、印度是該地區對投資人最具吸引力的市場。

國際金價在本周一度突破每盎司4600美元，創歷史新高，而去（2025）年，國際金價一年漲幅約70%，創下自1979年石油危機以來年度最大漲幅。

不過Mark Mobius警告稱，美元潛在的反彈可能會削弱貴金屬的價格，但目前市場的大部分仍然保持著強勁的看漲情緒，他補充說，由於預測顯示美國經濟將出現好轉，美元可能會從目前的水平走強，而這種轉變可能會降低貴金屬的吸引力。

過去一年國際金價主要受各國央行買進、低利率維持以及所謂貶值交易（debasement trade）（即投資者對債務上升的擔憂，促使他們拋售政府債券和貨幣）的推動。由於去年推動黃金上漲的大部分因素依然存在，許多投資者對前景依然樂觀。

至於新興市場股市中，Mark Mobius看好中國、印度、韓國和台灣是對全球投資者最具吸引力的股票市場，並補充說，由於中國在科技領域的長足進步，中國的股市上漲勢頭看起來是可持續的。

另也看好印度股市，理由是政府將增加支出和投資，尤其是在科技領域。



