台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

記者趙蔡州／綜合報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，台積電財務長黃仁昭表示，台積電將繼續擴大在美國的投資，並強調這個決定與台美貿易協議無關，台積電未參與相關討論，主因是對AI熱潮充滿信心，「這是我們擴大在美國、台灣資本支出的理由」。

台美關稅15日正式公布，然而在數小時之前，台積電董事長魏哲家才在法說會上宣布，於亞利桑那州第一座晶圓廠已經在2024年第四季順利進入量產，第二座晶圓廠則已經完成建設，預計2027年下半年進入量產，並透露台積電正在亞利桑那州添購新土地，計畫會在當地打造一個「超級晶圓廠聚落」（GIGAFAB cluster）。

根據美國CNBC報導，黃仁昭受訪時也指出，台積電將繼續擴大在亞利桑那州的投資，台積電對於全球AI大趨勢充滿信心，也是公司擴大在美國及台灣資本支出的理由。他直言，台積電在美國的投資計劃，跟台美貿易協議無關，貿易協議是台美政府之見的事情，台積電未參與相關討論。

黃仁昭說，公司是因客戶需求而持續在亞利桑納州投資，事實上，台積電在亞利桑那州第一座晶圓廠就取得了非常好的成果，除了已經實現量產外，良率和技術水準也幾乎達到台灣晶圓廠的水準，顯示台積電在美國也能打造卓越的製造能力，他也強調，最尖端的製造技術仍會留在台灣。