快訊／台塑晚間發布重訊　高雄林園廠遭令局部停工

▲台塑林園廠發生工安事故。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許力方／台北報導

台塑林園廠今（16）日中午傳出工安意外，有3名工人在PVC粉槽內實施粉刷油漆工程，疑似面罩破洞而吸入過多化學氣體造成缺氧送醫。台塑（1301）今（16）日晚間發布重大訊息指出，高雄林園廠區PVC廠因包商作業安全疑慮，遭主管機關要求局部停工，並強調不影響生產與出貨。

包商未通報即入槽 疑吸入有機溶劑暈眩

台塑說明，事發於16日，林園PVC廠一座500噸PVC成品貯槽完成內壁油漆作業後，承攬商人員未事先告知安全督導員，便自行入槽收拾工具，過程中疑因吸入有機溶劑（VOCs）出現暈眩不適情形。

廠內人員隨即攜帶氧氣呼吸器入槽，提供承攬商員工使用後，相關人員陸續自行離開貯槽，意識均保持清醒，並分別送醫檢查。經醫師評估後確認無礙，當日即出院返家休養。

勞檢認定違反職安法 貯槽遭停工

高雄市勞檢處到場了解後，認定本案涉及違反職業安全衛生法規定，已針對該PVC成品貯槽裁定停工。是否裁處罰鍰及金額仍未確定，台塑預估罰鍰可能介於3萬元至30萬元之間。

台塑：不影響生產出貨 將申請復工

台塑表示，由於廠內仍有足夠貯槽存放空間，停工不致影響整體生產及出貨，對公司財務與業務影響有限。後續將於停工原因消滅、完成改善後，依規定向主管機關提出復工申請。最後強調，將持續檢討承攬商作業管理與安全通報機制，強化職安教育訓練，避免類似事件再次發生。