0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看　逾504萬人參與

▲台股示意照。（圖／攝影中心攝）
記者陳瑩欣／台北報導
20檔台股ETF除息秀將在下周登場，其中多檔成分股因含台積電（2330），2026年以來績效表現亮眼，受益人也持續增加，預計逾504萬股民參與除息，市場熱鬧滾滾。
新一波台股ETF除息秀當中，將由群益半導體收益（00927）、凱基台灣AI 50（00952）打頭陣，1月20日則由復華台灣科技優息（00929）、國泰台灣科技龍頭（00881）等多檔接力表現，擁有逾211萬受益人的元大台灣50（0050）則設定1月22日除息。
擁有逾30年股市操盤經驗的投資老手KK私下指出，台積電法說會後利多大爆發，股價屢創新高，至1月16日收盤價已來到1740元的價位，不少習慣設定每月1000元定期定額投入的小資族驚呼「買不到台積電」，買進「含積ETF」不失為一個很好的上車管道。
以同樣含有台積電的00927為例，16日收盤價為每股25元，1000元可以買進25股，含積量約14.79%，小資族可以迂迴前進擁抱台積電。
群益半導體收益ETF(00927)ETF經理人謝明志表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。
謝明志指出，整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。 統計台股歷史資料，股市在第一季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。
