0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看 逾504萬人參與

20檔台股ETF除息秀將在下周登場，其中多檔成分股因含台積電（2330），2026年以來績效表現亮眼，受益人也持續增加，預計逾504萬股民參與除息，市場熱鬧滾滾。

輝達H200銷往中國受阻 外媒：零件供應商停止生產

根據《金融時報》報導，引述了兩位知情人士表示，輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的零件供應商已暫停生產，此前中國海關官員阻止了新獲批准的AI的貨物進入中國。

快去加油！ 汽油下周估最多漲0.8元

有車族注意！因伊朗地緣政治緊張局勢，導致國際油價大漲，台灣中油啟動平穩措施後，預估下周汽油每公升調漲0.6~0.8元、柴油調漲0.7~0.9元。

中企署澄清未參與台美關稅談判 非中小信保基金範疇

針對部分媒體報導指稱「中小信保基金提供企業赴美2,500億美元融資信用保證，約近新臺幣8兆元」一事，經濟部中小及新創企業署嚴正澄清，臺美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

台股屢刷天價 法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台美關稅底定、晶圓龍頭大廠法說報喜雙利多加持，台股也同步刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，昨（16）日站上31000點之上，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓代工龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。

三一東林亞洲總部啟用 將以AI洗車園區等三大引擎力拚成長

三一東林（3609）今日於台北正式啟用全新亞洲總部，並對外揭示2026年營運藍圖。董事長陳睿謙宣布，公司歷經多年的體質調整與策略轉型已在2025年第三季開花結果，單季財報正式轉虧為盈，宣告營運走出谷底。展望未來，三一東林將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，法人看好其業務結構優化，未來營運成長力道可期。

協助破解張文筆電加密軟體 華碩澄清「誤解、非事實」

27歲嫌犯張文在台北車站、北市中山區南西商圈犯下隨機殺人案，震驚全國，而張文犯案前燒毀華碩筆電，在檢警及專業人員努力下，成功破解；惟華碩今（16）日發出聲明指出，媒體所稱「破解」或「繞過」BitLocker的說法皆屬誤解，並非事實，華碩僅依要求，提供一台相同型號筆電。

慧洋董事會通過購買1艘4萬噸建造中散裝船 累計15艘節能船建造中

慧洋-KY(2637)於今(16)日董事會後召開重大訊息記者會，宣布董事會通過由慧洋代子公司Wisdom Marine Lines S.A.向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘4萬噸輕便型(Handysize)高規格節能散裝貨輪，預計交易總金額為3200萬美元，將於2028年第四季正式交付並投入慧洋營運行列。

台股刷新高 外資買超近400億元、加碼聯電7.7萬張最多

台積電（2330）法說預期AI成長，以美元計價營收有三成成長空間，加上台美關稅拍板定案15%，今（16）日台股突破3萬1千點，外資回補買超399.17億元，單日敲進聯電（2303）買超7萬7279張，居買超第一名首位。

台積電前董座劉德音加碼美光股票 斥資近2.5億元買進力挺

AI浪潮帶動記憶體市場供需持續吃緊，缺貨與漲價態勢延燒，不僅推升記憶體原廠獲利表現，也再度點燃市場投資熱度。值得注意的是，台積電前董事長劉德音近期大幅加碼投資美光（Micron）股票，顯示其對記憶體產業前景同樣抱持高度信心。