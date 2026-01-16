台積電前董座劉德音加碼美光股票　斥資近2.5億元買進力挺

▲台積電前董事長劉德音。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

AI浪潮帶動記憶體市場供需持續吃緊，缺貨與漲價態勢延燒，不僅推升記憶體原廠獲利表現，也再度點燃市場投資熱度。值得注意的是，台積電前董事長劉德音近期大幅加碼投資美光（Micron）股票，顯示其對記憶體產業前景同樣抱持高度信心。

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的內部人交易申報（Form 4），劉德音於1月13日與14日連續兩個交易日，分別以每股約336至337美元的價格，合計買進美光普通股23,200股，總投資金額達782.17萬美元，約新台幣2.46億元。交易完成後，其持有的美光股票總數提升至25,910股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉德音於2024年6月自台積電退休後定居美國，除在母校加州大學柏克萊分校創立「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），並擔任工程顧問委員會成員外，也成立投資基金J&M Copper Beech Ventures。美光於去年3月延攬劉德音出任董事，進一步強化其在半導體產業的策略布局。

市場解讀，劉德音身為美光董事，於記憶體景氣回溫之際大手筆加碼持股，為記憶體族群投資情緒再添正面訊號。隨著AI應用快速擴張，高頻寬記憶體（HBM）需求持續攀升，供給端短期難以完全跟上，記憶體市場「供不應求、價格走揚」的格局仍在延續。