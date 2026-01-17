快訊／台美關稅協議助攻！美股開盤台積電ADR漲2%　三大指數開高

▲美股16日開盤三大指數開高走低，台積電ADR延續15日漲勢。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

台美關稅在美國時間15日正式公布，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，台積電ADR延續15日漲勢，美股16日開盤後一度上漲2%，美股三大指數也紛紛開高，但不久後均走跌，其他大型科技股則漲跌互見。

美股三大指數截至台灣時間19日深夜11點50分情況如下：

道瓊指數下跌110.53點，或0.22%，報49331.91點。

那斯達克指數下跌41.43點，或0.18%，報23488.59點。

S&P 500指數下跌9.51點，或0.14%，報6934.96點。

台積電則延續15日漲勢，盤中一度上漲2%，截至台灣時間19日深夜11點50分，上漲0.25%、報342.49美元。



其他大型科技股則漲跌互見，輝達上漲0.33%，報187.60美元；蘋果（AAPL）下跌0.72%，報256.35美元；谷歌（GOOG）下跌1.02%，報329.77美元；Meta（META）上漲0.16%，報621.80美元；亞馬遜（AMZN）下跌0.52%，報236.94美元；微軟（MSFT）上漲0.36%，報458.30美元；AMD上漲2.36%，報233.30美元。