大樂透出三連號又送錢！「二獎中2注」開在台中、台南

▲大樂透開出2注中獎。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者許力方／台北報導

大樂透上一期開出一注獨得1.1億元頭獎，獎落台南。台彩16日開出第115000005期大樂透獎號，由小至大依序為09、10、21、22、25、36，特別號20，出現20、21、22的三連號，雖然頭獎槓龜，但二獎有2注中獎。

大樂透本期6個號碼全中的頭獎槓龜，但任5個+特別號的二獎開出2注均分，每注各得169萬元，分別開在台中市神岡豐社路的「允中金彩券行」，以及台南市東區仁和路的「金錢抱彩券行」。