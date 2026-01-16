平均漲2.93%！新竹女跨年賣地「晚一天」申報　稅額暴增

▲跨年賣地，新竹女晚一天報稅稅額暴增。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

年底常見土地買賣與贈與案件，申報「只差一天」稅額就可能暴增。新竹市稅務局指出，一名李姓女子去年12月31日賣地，跨年申報土地增值稅時，因適用公告現值不同，實際稅負改用2026年調高後的公告現值，因此出現明顯落差。

跨年申報踩線 適用現值直接換年度

[廣告]請繼續往下閱讀...

稅務局指出，土地增值稅是以土地公告現值作為課稅基礎，而公告現值每年1月1日調整。新竹市115年公告土地現值平均調漲2.93%，對於在114年底簽約的案件影響尤其明顯。

稅務局分享案例說明，李姓女子於2025年12月31日完成土地買賣契約，但因未即時辦理申報，拖延至隔年1月30日才送件，超過法定30日申報期限，結果必須改以2026年調高後的公告現值計算土地增值稅，稅額隨之增加。

申報日認定關鍵 收件日成課稅基準

稅務局說明，依規定，土地移轉若於訂約日起30日內完成申報，可適用「訂約日」當期的公告土地現值；但若逾期申報，課稅基準即改為稅捐機關「收件日」當期的公告現值。跨越年度時，兩者差異往往直接反映在稅額上。

該案中，僅因申報時間延後一天，適用現值從114年切換為115年，成為典型的跨年申報風險案例，也顯示時間點在實務操作上的關鍵影響。