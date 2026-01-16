土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

▲國土署提出簡化土方運送流程等四大解方，四檔土方概念股跌停。（圖／記者林東良翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

營建土石方清運新制上路，頓時讓土方處理費飆漲，甚至無處可去，引發建案停工，在內政部國土署介入協調，讓土方概念股漲幅降温，今（16）日可寧衛*（8422）持續摜壓到42.1元跌停價位，連續第二根跌停板，而泰霖（8080）被列為處置股，每五分鐘一盤也被打落跌停，基士德-KY（6641）、台境*（8476）也亮燈跌停。

針對土方之亂，國土署拋出四大解方，包括：一、擴增最終去處量能，二、設置臨時暫置場，三、簡化土石方運送流程，四、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這也讓近期飆漲土方概念股漲勢降温，指標股可寧衛*更是連續第二天跌停，開盤一個小時，成交量為四萬多張，跌停委賣張數達9.1萬多張，去年前三季可寧衛*稅後淨利11.79億元、EPS 10.47元，由於股價大漲被要求公布近一個獲利自結數，去年12月稅後淨利1.03億元、年減42.9%，單月EPS 0.09元。

可寧衛*領跌，而其他環保廢棄物處理、土方概念股不支倒地，泰霖近五日漲60.5%，今日起至29日為止被列為處置股，每五分鐘一盤，雖然以47.75元平盤開出，隨即被打落43元跌停價位，基士德-KY、台境*開低走低亮燈跌停。

