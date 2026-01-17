ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美關稅15％拍板！　林修民：最大輸家是中國

記者葉國吏／綜合報導　

台美關稅15％不疊加拍板，科技專欄作家林修民在臉書發文指出，台灣在這波關稅戰中成功突圍，不但待遇與日歐韓齊平，還在多項關鍵條款拿下最優條件。他直言，相較之下，中國被高關稅全面壓制，幾乎退出美國市場，成為這次協商的最大輸家。

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

台美談判結果亮眼　投資與關稅雙收
林修民表示，台灣對等關稅確定調降至15%，且不再疊加，與日本、歐盟、南韓相同，更是全球首個在美國232條款下取得最優惠待遇的國家。他形容，這樣的條件「比原先預期還好」，等於先馳得點。

他指出，台美同時擴大供應鏈合作，台灣企業將自主投資美國約2500億美元，政府則提供融資擔保協助資金調度。相較日本承諾投資5500億美元、南韓3500億美元，且投資方向多由美方主導，台灣在彈性與自主性上更具優勢，勢必讓日韓同業投以羨慕眼光。

產業全面受惠　競爭條件拉齊
林修民強調，看關稅不是看數字高低，而是對手是誰。過去像工具機等產業，因南韓與美國有FTA，台灣廠商在美國市場吃虧，如今大家同為15%，等於站在同一條起跑線，台灣整體競爭力反而被放大。

▲台美關稅貿易談判新聞說明會。（圖／翻攝直播）

至於中國，他直言外界只看到中國47%的關稅，卻忽略另一層成本。由於美國近期對與伊朗有往來的國家加徵25%，中國實際承擔的關稅已高達72%。在這樣的水準下，中國產品再低價也難以與台灣競爭，等同被擋在美國市場之外。

半導體定錨　中國跳腳原因
林修民進一步指出，資通訊與半導體占台灣出口美國比重高達七成，AI浪潮下甚至逼近八成。此次在232條款下確保最惠國地位，等於替產業打上一劑強心針，未來潛在風險大幅下降。

他也提到，美國總統川普（Donald Trump）簽署針對特定高階AI晶片課徵25%關稅，但實際影響指向出口中國的產品，台灣製造、最終銷往美國的晶片並不在此限。林修民直言，這更像是「對中國的奢侈稅或國防捐」，也難怪結果一公布，中國與其在台代理人會氣急敗壞、連番抨擊。

