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東森國際創新AI應用、多元布局引領產業新未來　前三季EPS成長140%

▲東森國際法說會上左起副總經理慎沈耀祖、鄭應娜、董事長廖尚文、副總經理馮蘭英。（圖／記者張佩芬攝）。

▲東森國際法說會上左起沈耀祖副總、鄭應娜副總、廖尚文董事、馮蘭英副總。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今日召開法說會，就今年度營運成果暨近期發展概況向投資人提出報告。今年東森國際面對全球經濟環境的不確定性以及通貨膨脹成本增加下，將AI技術做為未來重點布局方向，以更多元的線上線下整合，如商場、美容及健檢中心等，抓住年輕與熟齡社會成長契機，發揮會員的優勢，精準洞察消費者需求，打造全新的商業模式。

東森國際2024年前三季EPS0.65元較去年同期0.27元成長140%，倉儲事業方面，儘管面對兩岸關係緊張及地緣政治對經濟的影響，營運量仍較去年同期成長8.6%，近年持續推動能源轉型創新，投入鉅資汰換大型吸(卸)穀機、IE3高效率馬達與高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升，維持穩定的獲利。

寵物商機持續成長，轉投資事業東森寵物雲，秉持汰弱留強的經營方針，持續優化實體門市佈局，強化自營商品，與慈愛寵物醫院合作，完整寵物生態圈，(2024)年底實體店家數達112家及專業醫療合作通路16間，服務遍及全台18縣市(覆蓋率達85%)，為首家正式服務離島的連鎖寵物店，是全台唯一提供美容、醫療、特寵等一條龍專業服務的寵物連鎖零售通路，自2022年起與漢方保健品大廠華陀扶元堂，共同研發寵物漢方保健產品，於2023年推出針對毛小孩腸胃、心血管、皮毛健康的「毛暢快」、「毛胺酸」、「毛順排」三款保健品，連續三年獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎項，隨著寵物保健品市場大幅成長，結合寵物健康醫療，東森寵物未來將持續深化寵物生態圈佈局，提升營收獲利。

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轉投資事業新媒體方面， 東森新媒體ETtoday日均流量維持領先，2024年連續7年獲英國牛津大學數位新聞調查認證，為網路新聞媒體使用率和信任度第一名。面對市場逆風，東森新媒體以多元化佈局及創新技術為核心，以「ETtoday數位+家外廣告一站式服務」為主軸，整合數位媒體平台與全台交通媒體版圖，包括雙北捷運、桃園捷運、高鐵及台北街道家具等，為廣告主提供高效整合解決方案，在台灣電視市場廣告收入下滑6.1%的情況下，東森新媒體預估廣告營收僅年減2.8%，衰退幅度顯著低於市場平均，將持續運用AI個性化行銷，即時數據分析，對廣告主提供更精準的廣告解決方案，提升轉換效益，提高廣告營收。

應對數位媒體市場的挑戰，東森新媒體積極導入AI自動生成技術，兼顧新聞倫理與真實性，推動新聞產製流程自動化。自2024年開始佈建電子報服務，並計劃於2025年全面推廣，藉此精準觸達核心受眾，提升用戶黏著度及自有流量成長，並以用戶為導向，強化品牌影響力。
東森得易購公司(下稱「東森購物」)東森購物以數位創新、會員經濟及平台優化為核心，穩健拓展市場版圖，今年前10月的合併營收155.3億，EPS達8.81元。

面對電商市場競爭日益激烈，東森購物今年將重心放在線下實體店的經營，並看好線上線下資源融合的OMO效益，建立完善的全通路零售生態系。今年中和廣場、台北車站K區、北榮廣場三商場營收合計4.78億高成長，未來將拓展更多潛力新客源。

東森自然美公司(下稱「自然美」)，以「AI科技·美業·大健康」為核心，台灣自然美因多通路銷售策略奏效以及引入新的科技儀器，帶動銷貨成長，稅前淨利成長至6%。同時並積極布局大陸市場，今年大陸門市數大幅成長，新增逾190家門市，11月底累積加盟店家達1,383家，並於2024年啟動佔地46畝的上海奉賢東森自然美科技研發生產中心，看好未來中國大陸市場人口紅利。

東森國際今年前三季整體營收較去年同期微幅下滑1.46%，主係轉投資新媒體事業受演算法影響流量下降及貿易的寵物事業進行門市優化調整，未來集團將透過持續耕耘線上線下整合，充分發揮資源共享效應，並投入新科技應用布局，推動數位轉型與經營模式創新，提升經營績效。

東森重視企業永續經營投入ESG，榮獲2024年永續報告書貿易百貨-第1類金獎及「2024年幸福企業」金獎。在公司治理方面，東森國際在第十屆(2023年)公司治理評鑑，上市公司排名級距為21%-35%(第三級距)，於產業類別(市值50 億元以上至100億元類) 往上提升至前6%~20%( 第二級距)。集團已逐步採用各項良善之公司治理措施，將持續努力耕耘公司治理領域。

環境永續方面，近年積極推動能源轉型與數位化，導入無人機巡檢、智慧電表與電力監控系統，提升能源使用效率，同時獲得ISO多項環境與能源管理系統認證，今年首度參加台灣全球商貿運籌發展協會舉辦「ESG物流永續獎」，即獲得「能源運用永續組」企業金獎，彰顯其在推動綠色物流與能源永續方面的傑出成績。此外，東森集團全球營運總部預計於2026年落成啟用，亦計畫爭取綠建築與智慧建築認證，以展現集團對環境永續的長期承諾。

社會責任方面，東森慈善基金會成立24年，始終秉持初心，用實際行動回饋社會，其中「愛的早餐」計畫，已持續運行18年，為超過3萬5千名偏鄉孩童提供營養補足，陪伴孩子們健康成長。許多曾受惠於愛的早餐的孩子，如今已成長為自信且充滿希望的大學生，展現計畫對教育與下一代發展的深遠影響。同時公司重視員工身心健康，透過臨場健康照護、健康講座及舉辦健走等活動並獲得113年衛生福利部國民健康署全國績優健康職場之活力躍動獎，積極打造友善職場環境營造及健康職場文化，並通過增進幸福感來提升整體工作效率與績效。

關鍵字： 東森國際AI應用多元布局新未來EPS成長140%

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