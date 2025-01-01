台積電EPS成長　3大投顧預期台股高點挑戰26000點

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2024）年台股全年上漲5,104.29點、漲幅約為28.47%，成為全球漲幅第2大股市，以23,035.10點作收，展望今（2025）年，富邦投顧、永豐投顧、第一金投顧均認為，在台積電（2330）獲利成長帶動下，台股可望有挑戰26000點大關，而AI仍是引領風騷主流族群。

隨著聯準會啟動降息，各國與美債利差縮窄，匯率貶值壓力可望趨緩，富邦投顧董事長陳奕光分析，新台幣貶值帶來的匯兌收益，去年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元，年增32.8%，今年台灣GDP及企業獲利仍持續成長，即便指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25500點，樂觀或可挑戰26000點。

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永豐金首席經濟學家黃蔭基預期，今年整體上市公司獲利在台積電成長兩成的帶動下，預期成長23%，獲利創高到4.6兆，EPS來到1410元，以過去10年本益比區間在15倍至19倍，對應指數落在21000～26800點之間。

第一金投顧資深協理留政鈺表示， 台積電今年EPS可達58.4元，若以目前1090元、PE 僅18.6倍，市場平均目標價在1360元，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數下半年上看26500點。

針對選股策略，陳奕光提出「王牌（ACE）」方式，瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，看好相關族群後市表現。

留政鈺認為，AI產業蓬勃發展已經兩年，軟硬體應用逐漸成熟，近期除了三星、聯發科陸續推出AI手機晶片，今年Intel、AMD、Qualcomm等將持續推出下一代AI處理器，Nvidia也聯手聯發科推出Arm處理器，有望看到AI PC、AI 手機滲透率大幅提升，在硬體升級不停歇的背景下，台股投資主軸仍以AI為主旋律。

國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，今年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位。

