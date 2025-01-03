10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

▲台股ETF在2024年大放異彩。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬5836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共10檔創下新高。

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10檔受益人創高台股ETF中其中有7檔是高息型，而季配型就有6檔上榜，整體來看，有穩定配息的台股高息ETF還是投資人熱愛的標的。進一步統計2024年台股ETF受益人總共增加415.2萬人，其中00919年增61.6萬人為台股ETF年度最佳人氣王。

市場法人表示，00919第7次除息0.72元，以除息前一天收盤價23.97元來看，目前雖仍貼息，不過受益人數仍不斷創高，顯示出除息後的甜甜價讓許多投資人搶進。00919除息後價格下降0.72元約略3%的幅度，00919是季配息，等於一年有4次便宜3%的買進時機可把握。

00919自成立來呈現階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

00919基金經理人謝明志表示，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，展望2025年，台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大；終端消費有望隨著美國推進降息循環、及選後中國加大政策刺激力道，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現，若盤勢有回檔可逢低分批布局。

