美東罷工船公司要收附加費　但生效日期有些是罷工後一個月

▲美國東岸如果罷工，船公司要徵收港口擁擠附加費。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

因為本月15日美國東岸碼頭工人可能出現罷工，船公司多已陸續通知客戶如果罷工要徵收港口擁擠附加費或目的地工作中斷附加費(WID)，每大箱(40呎櫃)1000-3000美元的都有，不過陽明海運業務部門高階指出，該公司向美國聯邦海事委員會(FMC)報備的附加費，依規要罷工一個月後才能收取。

依據FMC規定，附加費要報備後一個月才能實施，陽明是以如果罷工要開徵這項費用做前提，結果便成為罷工一個月後可以收取。而陽明報備的金額是每箱(20呎櫃)800美元，每大箱1000美元。

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Linerlytica本周的報告指出，國際碼頭工人協會(ILA)和代表美國東海岸碼頭運營商的美國海事聯盟(USMX)在勞資協商中仍處於僵局，利益相關者正在為2025年1月15日的另一次港口罷工做準備。多家船公司已經向客戶發佈了關於罷工情況下應急行動的建議，預計美國東海岸和墨西哥灣沿岸的港口和貨櫃倉庫將關閉，這將導致跨太平洋運費飆升。

馬士基航運公司宣佈，根據供應鏈中斷的影響，每箱(20呎櫃)附加費為1500美元，每大箱3000美元，45呎櫃3780美元。

達飛輪船對從美國東部和墨西哥灣沿岸港口出口的貨物徵收每箱800美元和每大箱1000美元的附加費，並對每箱收取1,500美元的進口附加費。

赫伯羅德將對來自北歐、地中海、非洲、中東、印度次大陸、大洋洲和拉丁美洲的進口貨物徵收每箱850美元和每大箱1700美元的工作中斷附加費(WDS)，另對對從東亞進口的貨物徵收的目的地工作中斷附加費(WID)，收費標準與WDS相同，收費日期訂在1月20日。

船公司出身的攬貨業高階指出，各公司訂的收費標準與收費日期不同，但市場實收運價會根據市場狀況而趨於一致，市場好運價就往上，不好就往下，各家運家頂多有1、2天差距較大，之後都會向中間值靠攏。陽明沒辦法立刻開徵旺季附加費，但是可以在實收運價上做調整，各家總運價不會相差太多。