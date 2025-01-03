世芯-KY等4公司官網同日遭駭客攻擊　均已恢復正常

▲世芯KY。（圖／取自世芯KY官網）

記者高兆麟／綜合報導

四間公司今日陸續發布重訊指出官網遭受網路DDoS攻擊，包括世芯-KY（3661）、青雲（5386）、大眾控（3701）及台塑（1301）。

世芯-KY表示，本公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，現階段正與外部資安公司調整策略因應其攻擊並持續觀察，網站皆已恢復正常運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世芯-KY指出，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對本公司營運尚無重大影響。本公司後續仍將持續強化網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

青雲也表示，公司官網系統遭受駭客DDoS攻擊，公司資訊團隊立刻與外部資安咨詢公司合作，立即啟動相關防禦機制與復原作業，避免影響安全。目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對公司營運並無重大影響，後續公司仍將持續強化網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

大眾控則代子公司大眾電腦官網遭受網路DDoS攻擊事件說明表示，子公司大眾電腦官網系統遭受DDoS攻擊，公司資訊團隊立刻與外部資安公司合作， 進行相關處置措施，以阻絕攻擊行為，目前評估對公司營運並無重大影響。

台塑指出，偵測到官網遭受駭客攻擊，立即啟動相關防禦機制與復原作業，目前所有網頁皆恢復正常運作。