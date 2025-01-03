2025世貿年貨大展　12家公益產品供暖心購物展愛心

▲小樹傳愛協會推出「擁抱心運動」。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年最強室內年貨展「世貿年貨大展暨禮品贈品展」今（3）日起至6日上午10時至下午6時在世貿1館展出，攜手各方力量用愛心灑滿新的一年，12家公益產品供暖心購物展愛心。

主辦單位外貿協會表示，在這個最強室內年貨展「世貿年貨大展暨禮品贈品展」中，不僅能找到心儀的年節禮品，更能以善舉回饋社會，為新年點燃溫暖的希望。

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今年社團法人小樹傳愛協會推出「擁抱心運動」，參與者與IP人偶「小Ai」擁抱7秒鐘並拍照，即可獲得2025善愛嘉年華入場券3張（市價約1050元）；參與者和家人或朋友進行一次心對心的擁抱，完成照片拍攝並上傳到協會指定之平台，就可以成為捐贈者，每張照片將由協會為參與者捐出5元善款幫助學童。

另外貿協會特別與12家公益團體攜手合作，帶來滿滿的愛心和正能量。參展的公益產品包括台灣愛心協會的Omega 369黃金鮮榨油禮盒(苦茶油、亞麻仁油、黑麻油)讓送禮不僅大方，更充滿公益意義。

▲權益促進會手寫春聯。（圖／貿協提供）

瑪喜樂基金會提供多種口味的手工水餃（如韭菜、高麗菜）及烘焙點心禮盒，備受歡迎；逛累了年貨展，不妨到新活力協會享用以紐西蘭奶粉製成的珍珠奶茶或冷泡回甘的紅玉紅茶；最後，再到台灣障礙者權益促進會挑選一幅手寫春聯，小篆或行書隨心選擇，為年節增添喜氣與文化氛圍。

此外，還有聖安娜之家可愛的植栽球及染布品、腦麻基金會的手工包、小貝殼工作坊的手工皂、微光社會福利的各式零食點心、勵本志協會的咖啡茶禮盒以及自閉症總會的健康海藻糖牛軋糖（蔓越莓、咖啡、抹茶等口味）等。

參觀者在挑選伴手禮的同時，能感受濃濃的節慶氛圍，並透過深入交流了解公益團體的宗旨和服務對象，實現購物與愛心支持的雙重價值。

正如馬拉拉(Malala Yousafzai)所說：「我們改變世界的方法是展現我們的關心。」在這充滿智慧與靈動的蛇年，讓我們以行善之舉為新的一年揭開美好的序章。趁著準備年貨的時刻，將關懷與溫暖傳遞到每個需要的地方，讓社會的愛心與力量延續，為每個人帶來希望與幸福。