2025印度上天下海 　2025探索太空產業技術拼全球第四、深海任務目標潛入6千公尺

▲ 印度探索太空拼全球第四、深海任務目標潛入6千公尺。（圖／NIOT、ISRO社群平台X，下同）

記者陳弘修／台北報導

2025年剛開始，印度對於探索深海與太空的目標與工作也蓄勢待發。綜合印度官方與相關訊息顯示，在規劃首次載人的深海任務（Deep Ocean Mission）中，載有三人的Matsya 6000 深海潛水器，已在清奈( Chennai )附近的港口進行測試。如果一切順利，印度國家海洋技術研究所（NIOT）2026 年將派遣人員潛入印度洋 6千公尺深處。

Matsya 6000在這項新年計畫的測試中，會讓駕駛員在一個僅七英尺長的鈦製密閉艙內，潛入水下兩小時，做前期的第一步試驗；而潛水器之後的測試也會再逐漸增加下潛深度，最後在 2026 年底轉至指定的印度洋中央區域進行。

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執行該項目的負責人維達查拉姆博士（Dr. Vedachalam N）表示，印度的深海任務一旦成功後，將加入極少數能將人員潛入 4千5百公尺以下深海的國家之列，開啟深海礦物探索與科學研究的新篇章，同時也會為印度的科學界帶來新契機，無論是海洋生物學家、礦業專家、海洋學家，甚至是研究印度洋深海氣候的科學家，都將從中受益。

相較於探索海洋是印度國家海洋技術研究所（NIOT）的核心，另一個被印度政府視為與全球少數頂尖國家競爭的項目則是太空計畫，負責主導的印度太空研究組織（ISRO）日前也發射了1枚搭載2顆實驗衛星的運載火箭，進行首次太空對接技術實驗。

這項代號為SpaDeX的太空對接實驗，是在去年12月30日於印度東南部的達萬太空中心，進行發射任務。搭載PSLV-C60火箭發射的2顆實驗衛星在發射15分鐘後，順利進入470公里高軌道，完成階段性目標。

印度太空研究組織（ISRO）表示，這2顆實驗衛星的重量各約220公斤，除了在進入軌道後執行一週極具里程碑意義的測試，也會持續運用搭載的先進感測器，進行太空環境觀察與檢測活動，為印度未來的載人太空任務提供相關準備。

印度太空研究組織（ISRO）強調，SpaDeX任務這項突破性技術對於未來的月球任務、建設印度太空站（Bharatiya Antariksh Station, BAS）等計劃至關重要，如果測試成功，印度將會成為繼美國、俄羅斯、中國之後，第4個擁有太空對接技術的國家。

此外，印度太空研究組織（ISRO）也指出，SpaDeX任務在此次發射中會測試對接航太器之間的電力傳輸技術，對於未來像是太空機器人、綜合航太器控制，以及對接後的載荷操作等應用是非常重要的關鍵。透過這次任務，印度也希望替將未來進行月船4號（Chandrayaan-4）計畫時，可以不用依賴全球導航衛星系統支援的自主對接任務奠定基礎。