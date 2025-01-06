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安集、精成科6日狂漲近30％　並列11檔注意股

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

證交所今（6）日公布11檔注意股，近期受惠無人機題材飆漲的概念股安集（6477），以及因併購題材效應股價狂漲的PCB廠精成科（6191），都因為6個營業日累積收盤價漲幅近3成，而並列注意股。

太陽能廠安集（6477）近年來跨足3D列印、無人機零組件事業，目前接獲美國無人機業者小量零件訂單，股價連續3天亮燈漲停，今收37.4元，寫4個月新高，成交量1952張，但也因最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.44％，且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的5.68倍，因此被列為注意股。

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PCB廠精成科（6191）上個月底宣布砸新台幣約84億元，收購日商PCB製造公司Lincstech的100％股權，未來將擴展AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域，受惠併購題材發酵，1月開紅盤就連拉2根漲停，今日小漲1.43％收70.5元，寫近6個月新高，成交量逾7.7萬張，仍因最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.44％，且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的12.15倍、週轉率為16.32％而續列入注意股。

其餘注意股還有凌陽（2401）、星通（3025）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、和椿（6215）、光聖（6442）、錼創科技-KY創（6854）、明輝-DR（911608）、訊芯群益45購01（057596）。

關鍵字： 無人機PCB廠注意股股價飆漲證交所

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