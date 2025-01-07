CES展直擊／黃仁勳演講萬人搶進　開幕前兩小時場外已爆滿

▲黃仁勳CES展前演講前兩小時，入口處已經爆滿。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

CES即將在明日於美國拉斯維加斯開幕，今日在展前也由NVIDIA執行長黃仁勳進行開幕演講，儘管演講在當地時間晚間6點30分才要開始，但還不到下午4點，活動會場外就已經湧現大批人潮，排隊人數近萬人。

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▲黃仁勳CES展前演講。（圖／記者高兆麟攝）



NVIDIA執行長黃仁勳今日將以現場主題演講的方式，正式揭開CES 2025大會的序幕，在活動公布後，也有大批媒體和分析師報名參加，今日活動現場更是以體育館作為演講場地，規模比黃仁勳先前在台北台大體育館演講規模更大，不過風格則和台北場演講相似。

儘管黃仁勳演講定於美國時間晚間6點半(台灣時間7日上午10點半)開始，但由於要消化龐大人潮並進行分流，活動現場預計當地時間下午4點15就開放排隊，但現場早已在下午3點左右就出現排隊人潮，到4點時，排隊人龍已經至少延伸500公尺，從場館延伸到飯店長廊。

▲黃仁勳CES展前演講人潮。（圖／記者高兆麟攝）



開放入場後，儘管離演講還有兩小時，但人潮已經湧入，在進入場館前，更要通過高規格安檢，一一檢查包包及通過金屬探測器才開放進入。

▲黃仁勳CES展前演講安檢。（圖／記者高兆麟攝）



黃仁勳此次在CES進行開幕演講，全球媒體、分析師以及業界都密切關注，期待黃仁勳釋出對AI應用最新看法，以及釋出NVIDIA最新技術，台灣業界更期待能夠帶領科技廠走出新一波股價高峰。

▲黃仁勳CES展前演講場地。（圖／記者高兆麟攝）