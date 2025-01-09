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央行蛇年套幣臨櫃開賣！　台銀總行出現排隊人潮

▲▼蛇年套幣近上午9點人潮變多。（圖／讀者提供）

▲今日上午8點50分，赴台銀總行排隊買蛇年套幣的人潮變多。（圖／讀者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行發行8萬套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」今（9）日正式在台銀指定通路臨櫃銷售，由於天氣冷、網路預購通路已先銷售4萬套等因素影響，今晨台銀總行未見大批排隊人潮，不過至上午8點50分以後人潮出現，排隊人龍從台銀台北市重慶南路總行延伸至寶慶路上。

▲▼央行發行的蛇年生肖套幣9日在台銀指定據點臨櫃銷售，不過台銀總行至上午8點只有零星等待購買的集幣迷，未出現大批排隊人潮。（圖／讀者提供）

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▲央行發行的蛇年生肖套幣9日在台銀指定據點臨櫃銷售。（圖／讀者提供）

入冬以來最強一波冷空氣降臨，今日北部溫度落在10度至12度，空曠地區體感溫度下探7度，受此影響，央行發行蛇年套幣臨櫃銷售也相對冷靜，沒有半夜卡位的人潮，但上午近9點天氣稍暖，人潮浮現。

▲▼蛇年套幣近上午9點人潮變多。（圖／讀者提供）

▲蛇年套幣近上午9點人潮變多。（圖／讀者提供）

央行指出，這次販售的「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，每套1900元，是央行公開銷售第3輪生肖紀念套幣系列的第9套，其中4萬套網路預購已提前在2024年12月26日截止，臨櫃購買每人每次限購2套。

蛇年套幣採銀幣(面額新台幣100圓)及銅合金幣(面額新台幣10圓)各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

▲▼中央銀行發行蛇年套幣 。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲中央銀行發行蛇年套幣 。（圖／記者陳瑩欣攝）

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。

央行表示，蛇年套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

關鍵字： 央行生肖紀念套幣乙巳蛇年珍藏品限購

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