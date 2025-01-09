瓦城2024年營收首破60億元寫新高　美國首店9月試營運

▲瓦城董事長徐承義。（圖／瓦城提供）



記者廖婕妤／台北報導

瓦城（2729）公布12月營收，單月合併營收為5.06億元，年增2.74%，創同期新高；2024全年合併營收首度突破60億元、達60.76億元，年增6.16%，同締歷史新猷。公司指出，今年3月將正式啟用全球研發中心，美國首店也將於9月在洛杉磯商場試營運，另更預計Q4再推出新品牌，推升全年營運成長。

瓦城表示，12月營收成長主要受惠於年底節慶聚餐旺季，以及旗下品牌樂子the Diner首次進駐桃園展店，吸引當地民眾踴躍嘗鮮；集團年菜外帶銷量持續成長，推動年末營收表現再創高峰。隨農曆年節旺季接續來臨，有望延續熱度為今年奠定穩健成長基礎。

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瓦城指出，今年以雙位數展店為目標，將「瓦城」及「時時香」2大品牌作為展店主力，積極進駐全台重要百貨商場與區域商圈，其中台中站前秀泰店將於1／16率先開幕，深化台中市場店點密度；也將持續推動多品牌策略，繼2024年推出全新品牌「SHANN SHANN小香」，2025年Q4也計劃再推出全新品牌。

瓦城提到，將於2025年正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯知名商場，預計9月試營運，全年目標開設2間門店；全球研發中心將於3月底正式啟用，集結菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全與物流5大功能，成為集團於全球拓展的加速器，穩步邁向2030年全球30個品牌、500家店的長期目標。

瓦城也強調，集團將「食品安全」視為核心承諾，致力於成為顧客心中最好的餐廳，並且為全台唯一全品牌、每一家餐廳皆通過SGS食品安全認證的餐飲集團。透過「安心餐廳3.0」政策，每月導入SGS專業稽核，並落實門市每日高達517項檢查標準，從嚴選食材到烹飪過程的精密控管，確保顧客每一次用餐都能吃得安心。這種對食品安全的堅持，不僅成為2024年營收突破的重要推力，也將助力集團於2025年邁向新高峰。