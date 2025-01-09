證交所董座宣誓四大目標　台日ETFQ3互掛牌、2業者規劃中

▲台灣證交所董事長林修銘。（圖／記者潘姿吟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣證交所於今（9）日召開歲末年初記者會，董事長林修銘指出，今年目標有打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化，以及科技驅動創新落實普惠金融等四大目標；在拓展商品國際化，今年第三季可望見到台日相互掛牌的ETF，已經有兩家業者進行中，如此一來，將促成兩地資本市場進一步的國際交流。

截至2024年底，上市ETF掛牌174檔，資產規模躍增為3.41兆元，較去年大幅成長83%，近十年成長20.2倍，成交值6.72兆元，十年來成長14.5倍，受益人次更已高達1,180萬，2025年除了台日ETF相互掛牌之外，將有主動式ETF掛牌。

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媒體詢問外資去年賣超台股一事？林修銘認為，台股市值不斷成長，五年成長1倍，台股市場流動性高，是健康市場！外資持股比重維持45%，外資持股市值從2014年約10兆元，成長至目前突破33兆元，因此買進台股、賣超台股是很正常。

為拓展多元產業布局，證交所近年來積極連結創新生態圈，並塑造更有利參與IPO的環境，在股票評價及流動性優勢助攻下，成功吸引更多企業加入。2024年上市IPO掛牌家數36家，為2012年以來新高，IPO籌資金額427.5億元亦創歷年新高，申請上市家達到31家，亦是十年來次高的佳績，其中，新經濟產業占比已達4成以上，展現多元產業共榮的局面。

台股投資價值同步反映在市場評價提升，相較於十年前，本益比從約15倍提升至20倍以上，股價淨值比從1.74倍大幅提升至2.49倍。

台股近五年在市值及成交值的成長尤為突出，並已躍居國際First Tier，截至2024年底，上市股票市值74兆元從全球第17名進步至第12名，成交值排名從第19名大幅提升至第10名。

同時，台股投資族群逐漸擴大，定期定額、盤中零股等小額投資機制正吸引更多年輕族群及小額投資人加入，共享台股成長，截至2024年底，開戶人數成長至1,322萬，較十年前成長4成，有交易人數達663萬人，更較十年前增加近1.2倍，反映國內普惠金融正在加速落實。

