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他為研發「小指慘被絞斷」　創出台灣市占第一咖啡濾掛包

湛盧創辦人廖國明年輕時，因為網路泡沫服務的軟體公司倒了、因而失業，後將平時的咖啡興趣拿來創業。起初價格策略、店址位置不對而賠錢，後轉型成精品咖啡獲得成功。

▲湛盧創辦人廖國明年輕時，因為網路泡沫服務的軟體公司倒了、因而失業，後將平時的咖啡興趣拿來創業。起初價格策略、店址位置不對而賠錢，後轉型成精品咖啡獲得成功。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土咖啡品牌「湛盧」，主打刁嘴客精品咖啡館路線，其濾掛式咖啡年銷售更達800萬包，高價位中市占第一。

理工背景的董事長廖國明，原任職的軟體公司因網路泡沫化倒閉，失業後拿著研究所創業作業，成立湛盧咖啡。自覺好喝卻因選址不對、沒品牌力而慘賠。重覓店址、自己烘豆，首創桌邊手沖咖啡走紅，一嗅到掛耳包商機，更狠扛2,000萬元債務投入廠辦、自動化產線，還因研發現磨現包濾掛包小指慘被絞斷，如今成為品牌年營收1.6億元主力，咖啡館則繼續擦亮招牌，成為湛盧衝市雙引擎。

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推開湛盧咖啡北市內湖西湖店的玻璃門，騰升飛舞的香氣振奮整個鼻腔。只見董事長廖國明驚瞥菜單上一張照片，馬上變臉喚來店長，然後一派儒雅地指道：「這張Cappuccino圖片顏色不對，太深了，一看就是奶泡沒有達到正確的比例，會讓人誤以為喝起來很苦，照片要換掉。」他能一秒識味、眼這麼尖，全因他是開業煮了21年咖啡的高手。

首創客席桌邊手沖咖啡服務，做出市場區隔後，湛盧咖啡迅速走紅。

▲首創客席桌邊手沖咖啡服務，做出市場區隔後，湛盧咖啡迅速走紅。

利用咖啡館體驗擦亮品牌，而濾掛式配方咖啡豆則是1.6億元年營收的主力。

▲利用咖啡館體驗擦亮品牌，而濾掛式配方咖啡豆則是1.6億元年營收的主力。

湛盧是台灣元老級咖啡品牌，以桌邊手沖精品咖啡發跡，年收1.6億元中，5家門市占整體營收3成多，而每年銷售800萬包、在高價濾掛式精品咖啡裡市占第一的掛耳包，則是獲利最大來源，占近7成、約1.1億元。

湛盧咖啡透過全球咖啡豆貿易商，每季採購數貨櫃來自世界各地的莊園、產區 生豆，烘焙出各式單豆、配方豆產品。

▲湛盧咖啡透過全球咖啡豆貿易商，每季採購數貨櫃來自世界各地的莊園、產區 生豆，烘焙出各式單豆、配方豆產品。

湛盧咖啡的精品掛耳包全台市占超高，年賣800萬包、營收破億元。

▲湛盧咖啡的精品掛耳包全台市占超高，年賣800萬包、營收破億元。

廖國明出身勞工家庭，兒時家裡連冰箱也沒有，小二時到富裕的表哥家玩，開啟與咖啡的緣分。「表哥從鋁製排骨架製冰盒上，拿了塊像仙草的冰塊給我，一塞進嘴裡，我就被咖啡的味道震撼到，嘴巴足足有5分鐘不能打開。」自此喜歡上咖啡，他甜甜憶道：「大學時，最奢侈的享受便是每週日教完家教，去西門町的南美、門卡迪 （已歇業），我尤其喜歡坐在門卡迪小小的吧台，看著咖啡師煮咖啡。」

湛盧採複式經營，店內供應特選餐點搭配咖啡，用餐時刻常滿座。總結其咖啡特色即是以「甜蜜點烘焙」，探索出最豐富且和諧的口感。

▲湛盧採複式經營，店內供應特選餐點搭配咖啡，用餐時刻常滿座。總結其咖啡特色即是以「甜蜜點烘焙」，探索出最豐富且和諧的口感。

純喝咖啡太單調，湛盧行政主廚還為各式配方豆作出糕點，像經典V21咖啡（左）跟重乳酪蛋糕很搭，而酒神之舞咖啡、冰滴咖啡（後）就和提拉米蘇是絕配。

▲純喝咖啡太單調，湛盧行政主廚還為各式配方豆作出糕點，像經典V21咖啡（左）跟重乳酪蛋糕很搭，而酒神之舞咖啡、冰滴咖啡（後）就和提拉米蘇是絕配。

入社會後，即使生活充斥咖啡痕跡，但廖國明的工作履歷通通與此無關，直到2002年因網路泡沫化，任職的軟體公司倒了，35歲的他失業了，「離開公司前，看到一台缺零件的咖啡機沒被債權人搬走，愛咖啡的我就把它買了下來。」無心之舉，卻推他走向咖啡之路。

一個理工男就愛咖啡這味，不顧失業窘境買下了破產公司裡一台缺了零件的咖啡機，沒想到成了破億營收創業點？詳細報導可點入以下連結閱讀：https://www.mirrormedia.mg/story/20241231bus001


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關鍵字： 鏡週刊

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