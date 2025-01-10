快訊／台股收盤下跌69.27點　台積電持平至1100

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開低走低，加權指數終場下跌69.27點，以23011.86點作收，跌幅0.3％，成交量3321.67億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌13.67點開出，指數開低走低，盤中最高達23202.25點，最低22989.67點，終場收在23011.86點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）下跌1.5元至181.5元；廣達（2382）下跌4.5元至283.5元；陽明（2609）下跌0.4元來到72.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.03元至9.29元。
今天漲幅前5名個股為晶睿（3454）上漲11元，漲幅10％；華冠（8101）上漲1.8元，漲幅9.94％；弘凱（5244）上漲4.1元，漲幅9.93％；宏旭-KY（2243）上漲1.5元，漲幅9.9％；國光生（4142）上漲2.25元，漲幅9.83％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌5.9元，跌幅9.97％；惠特（6706）下跌12元，跌幅9.8％；澤米（6742）下跌7.1元，跌幅9.49％；晶彩科（3535）下跌4.45元，跌幅8.78％；美德醫療-DR（9103）下跌0.6元，跌幅8.2％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶睿（3454）
|121.0
|▲11.0
|▲10.0％
|華冠（8101）
|19.9
|▲1.8
|▲9.94％
|弘凱（5244）
|45.4
|▲4.1
|▲9.93％
|宏旭-KY（2243）
|16.65
|▲1.5
|▲9.9％
|國光生（4142）
|25.15
|▲2.25
|▲9.83％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|展達（3447）
|53.3
|▼5.9
|▼9.97％
|惠特（6706）
|110.5
|▼12.0
|▼9.8％
|澤米（6742）
|67.7
|▼7.1
|▼9.49％
|晶彩科（3535）
|46.25
|▼4.45
|▼8.78％
|美德醫療-DR（9103）
|6.72
|▼0.6
|▼8.2％
資料來源：證交所
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