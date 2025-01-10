快訊／台股收盤下跌69.27點　台積電持平至1100

輝達總部選台電土地、一殯舊址？ 郭智輝：大家都猜錯

經濟部今（10）日舉行年終記者會，部長郭智輝一開場就宣布，新次長將由原來國貿署長江文若接任陳正祺的位置；此外，關於外界關心NVIDIA在台灣的總部到底會設在哪裡，郭智輝笑說，「大家現在猜的地方都不對」，意即不會是一殯、也不會是台電南港的土地。

台積電2024全年營收近2.9兆年增34％ 刷歷史新高

台積電（2330）今日公布12月營收，12月單月合併營收為新台幣2781.63億元，月增0.8％、年增57.8％，寫單月歷史次高；累計2024全年合併營收為新台幣2兆8943.08億元，年增33.9％，再刷歷史新高。台積電將在1／16舉行法說會，市場預估，台積電可望釋出今年Q1表現不俗、2025全年營收雙位數成長等樂觀展望。

國泰金12月意外虧損 股價低泣重摔5%、摜破4道關卡

韓圜因韓國戒嚴令政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽替代避險操作，造成2024年12月轉為稅後淨損36.1億元，國泰金（2882）單月稅後淨損19.1億元，受到此項利空消息衝擊，今（10）日國泰金股價跳空開低，重挫逾5%，最低來到64.7元，一舉摜破5日、月線、季線、半年線四道支撐關卡。

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋 官方聲明澄清

NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。

偏愛「雙生仔」號碼！ 重儀式感中年男刮中100萬

刮刮樂買氣旺，中年男性鐵粉，每年過年前買一本「2000萬超級紅包」刮刮樂成為他的儀式感，他特別喜歡挑有雙生仔（台語）號碼的刮刮樂，果真這一次讓他幸運刮中100萬。

夜班財神爺眷顧 ！ 外送員刮中百萬元

刮刮樂買氣旺，一位男性外送員晚上才跑外送的工作，那天看到還亮著燈營業的彩券行，選擇了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟然刮中百萬大獎，當晚決定今天不再送外送直接回家休息，。

大獎「945」！ 退休阿北迷諧音梗刮中100萬

再不到三周就要迎來金蛇年，刮刮樂買氣旺，近日，一位退休阿北在台北迪化街購物後，不免俗到彩券行買張刮刮樂，依照自己獨特的方式選擇了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟然刮中百萬大獎，原來阿北也信諧音梗，挑中本號945（諧音：就是我）的刮刮樂，幸運中大獎。

台積電2024年營收超預期！ 美股夜盤股價彈升逾3%

台積電（2330）今（10）日盤後公布2024年12月營收報告，12月單月營收達2781.6億元，創下歷史次高，第4季和全年（2024年）都締造單季、全年新高，台積電ADR美股夜盤股價一度彈升逾3%達到215.21美元價位。

大立光法說報喜！外資調升目標價至3485元 股價刷4個月新高

大立光（3008）昨（9）日舉行法說會，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，全年 EPS達194.17元，創近4年新高，公司證實參與人形機器人視覺案子，美系外資調升目標價，激勵今（10）日股價跳空開高，一度勁揚逾8%，上攻2815元，創下2024年9月6日以來新高價位。

最後1天！勞工10萬救命金申請今截止 過年前可入帳

把握時間！每人最高可貸10萬元的114年勞工保險被保險人紓困貸款，申辦將於今（10）日截止，截至9日下午4時，申請件數逾11.7萬件，有76％已核准，且有3.1萬件已撥款、金額共31.5億元；有需要的民眾記得今日完成送件，審核通過約7個工作天即可入帳，原則上都可在過年前領到。