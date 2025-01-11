郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重！　3大困境待克服

▲郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重。（圖／路透社）

記者廖婕妤／台北報導

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤在其社交網絡X 上發文指出，蘋果在2025年將面臨諸多挑戰，包括iPhone成長幾乎停滯、AI服務貢獻有限及中國市場持續萎縮等，蘋果需要積極因應這些挑戰，才能維持在市場上的競爭力。

郭明錤指出，Apple保守看待iPhone展望，供應鏈調查顯示2025年出貨量低於市場共識約8~10%；即便在今年上半年發售新款iPhone SE4，但估計上半年iPhone出貨量可能年減6%。

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他表示，主要原因是今年第1季度因避開川普上任後的關稅而提前在1月拉貨

，與去年同期相較持平，但第2季將呈現衰退。

郭明錤說，2024年12月中國市場整體智能手機出貨量約與2023年同期持平，但iPhone下跌約10~12%，代表iPhone在中國市佔率仍持續萎縮。

郭明錤進一步指出，預計下半年量產的超薄iPhone （最薄處約5.5mm) 與規劃中的折疊iPhone，因追求薄型設計故不支援實體SIM卡，而可能僅支援eSIM。因中國市場目前不推廣僅支援eSIM之手機，故此兩款機型若不改變設計，將不利出貨動力。

他說，超薄iPhone 17出貨量雖高於iPhone Plus，但仍不足以帶動iPhone銷售，關鍵在於部分零組件降規但維持高售價、用戶體驗本質仍與目前iPhone相似等；

他預計2025年iPhone出貨量灼2.2~2.25億部，低於市場共識的2.4億部，而2024年出貨量約2.2億部。

至於Apple Intelligence，郭明錤直言至今尚無證據顯示Apple Intelligence能貢獻硬體換機潮與服務營收。

他引述庫克上月受訪時指，從未在內部討論過收費事宜，這代表先前部分分析師與媒體預期Apple Intelligence能在可見未來收費並帶動服務業務是過於樂觀的想法。

郭明錤說，先前調查顯示大部分的iPhone用戶對Apple Intelligence不感興趣，這與供應鏈調查吻合，亦即自Apple提供Apple Intelligence以來，對iPhone換機潮並無任何幫助。

郭明錤指出，「我並非看壞Apple Inteliigence的長期趨勢，但綜合上述，尚未發現Apple Intelligence能貢獻硬體換機潮與服務營收的證據，故至少須謹慎面對市場先前過度樂觀導致的潛在下行風險。」

