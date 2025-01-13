台股重挫逾380點！權值股鴻海聯發科熄火 台積電翻黑

美國就業數據表現亮眼、市場憂慮聯準會（Fed）對2025年對於降息恐更趨謹慎，衝擊上周五（10日）美國四大指數全面下挫，受到權值股重挫影響，台股今（13）日開盤半小時殺聲震天，權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）率先翻黑，鴻海跌逾3%最低來到174.5元，為2024年9月19日以來新低，成交量逾4.4萬張位居上市成交量排行冠軍，在台積電（2330）也翻黑下，台股盤中指數重挫逾380點失守2萬3000點整數關卡。

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億 00919豪撒近百億

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年，《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現，光是今（13）日就有群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等8檔ETF選在今日配息入帳，金額估達159.74億元，逼近160億元，合計受益人數達198萬8214人，將近200萬人被錢香醒。

電價漲7％？台電否認 「盼國會支持2000億撥補」

有關媒體報導電價可能漲7%、水電雙漲等臆測，台電強調，電價由電價審議會決議，台電目前也無規劃漲價方案，台電爭取2000億元預算是為了補貼民生電價，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，3年間就吸收了2800億元，國際間其他國家也有類似做法。

洛杉磯野火燒出災難財！ 估帶來約一季的重建物資運送潮

美國洛杉磯野火持續肆虐，海運界高階估計會為貨櫃船公司再度帶來一筆災難財，一家超大型攬貨公司負責人估計，約兩個月後，受災戶在領到保險金與救濟金後，會展開較大規模的重建工作，會有約一季的災後重建物資運送潮；陽明海運前董事長謝志堅也認為會有，但加州僅是美國50州當中的一州，加上美國進口商因為美東罷工可能已經囤積了不少貨，不能期望太高。

台股重挫523點！3檔高息ETF爆逾16萬張大量 00919登成交王

愈跌愈買！台股今（13）日收跌523.25點，失守2萬3千點整數關卡，盤後ETF成交排行出爐，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）等3檔台股ETF爆出逾16萬張成交量，名列成交排行榜前3強，其中00919單日成交量逾18萬1959張。

快訊／台股收盤大跌523.53點 台積電跌25元至1075

台股今（13日）開高走低，加權指數終場大跌523.53點，以22488.33點作收，跌幅2.28％，成交量4421.85億元。

滙豐銀：亞洲GDP 4.4%優於全球平均2.7% 台、韓科技股維持高度成長

滙豐銀行預期穩健的全球經濟前景、持續擴大的企業盈餘成長，以及多數央行同步降息，將可能有利於風險資產類別，全球股票的報酬表現可能會優於債券，由於 印度和東協國家成長強勁，加上中國不斷加大政策刺激措施的力道，2025 年亞洲 (除日本以外)的經濟成長可能保持在 4.4%，遠高於全球平均成長率 2.7%。

立委敲碗「叫輝達來台灣掛TDR」 金管會急喊：有難度

立法院財政委員會立委今天前往台灣證券交易所視察創新板業務，立委羅明才表示，台股要上看3萬點，提議證交所可邀請輝達（NVIDIA）來台掛TDR（台灣存託憑證）。

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好 壓縮降息空間

上周美國失業率下滑至4.1%、ISM非製造業指數從上升至 54.1，市場擔憂，強勁經濟數據，美國降息空間從2次壓縮到1次，加上上周五（11日）美股重挫，導致今（13）日台股開低走低，大跌逾500點，摜破22571點半年線支撐，法人表示，美國總統拜登卸任簽署多項行政命令，當中包括半導體禁令在內，上述不確定因素造成台股重挫，待美國總統完成交接後，不確定因素獲得釐清，台股方有反彈契機。

台積電2024年第3季市佔64%超乎預期 3奈米躍升第2大製程技術

台積電3奈米製程滿載，5奈米製程產能利用率也維持高水位，據研調機構Counterpoint Research統計，台積電2024年第3季產能利用率持續攀高，達64%，穩居全球晶圓代工龍頭；3奈米比重達13%，躍居第2大製程技術。