外資4交易日提款台股1178億　鴻海今遭砍逾7.2萬張淪賣超王

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國強勁經濟數據表現，引發美放緩降息步調的疑慮，今（13）日外資賣超556億元，創下史上第11大單日賣超金額，累計近4個交易日已從台股提款1178.77億元，外資單日賣超鴻海（2317）7萬2078張，高居外資賣超第1名個股，廣達（2382）、台積電（2330）分別賣超2萬491張、1萬5739張，分居外資賣超第2、3名個股。
美國就業數據表現意外強勁，導致上周五（10日）美股4大指數同步下挫，今日台股跳空開低一路走低，終場重挫523.53點，跌幅2.28%，指數收在22488.33點，自2024年12月23日以來再度摜破半年線。
盤後證交所公告三大法人動向，其中外資賣超近556億元為史上第11大，累計近4個交易日已從台股提款1178.77億元，自營商大賣169.5218億元，三大法人合計賣超698.85億元。
外電報導，富士康印度廠傳遭禁用中國員工，iPhone生產恐受影響，鴻海已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送因此延宕，此一利空消息傳出，外資今日大舉調整鴻海7萬2078張，廣達、台積電分居外資賣超第2、3名個股。
其他7檔外資賣超個股，除了1檔長榮（2606）傳產股之外，其他6檔均為金融股，4-6名賣超個股分別台新金（2887）1萬145張、永豐金（2890）9909張、凱基金（2883）9845張，外資賣超第7大個為長榮，賣超數8834張，外資賣超8-10同樣金融股，分別彰銀（2801）8264張、玉山金（2884）7168張、合庫金（5880）7024張。
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