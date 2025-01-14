快訊／台積電漲10元至1085　台股開盤上漲86點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（14日）以22573.96點開出，指數上漲85.63點，漲幅0.38％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1085元，漲幅0.93％；鴻海（2317）維持平盤至171.5元；廣達（2382）下跌3元至267.5元；陽明（2609）上漲0.2元來到70.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.12元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲358.67點或0.86％，收在42297.12點；標準普爾500指數上漲9.18點或0.16％，收5836.22點；那斯達克指數下跌73.53點或0.38％，收在19088.1點；費城半導體指數下跌17.43點或0.35％，收5020.04點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42297.12 ▲358.67 ▲0.86% S&P500 5836.22 ▲9.18 ▲0.16% NASDAQ 19088.1 ▼73.53 ▼0.38% 費城半導體指數 5020.04 ▼17.43 ▼0.35%

資料來源：證交所