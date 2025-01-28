蛇年走春攻略　國泰產險祭投保三訣竅

▲春節出國旅遊，投保保平安。（圖／國泰產險提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節即將到來，不少人早已規劃旅遊行程，為讓出遊更有保障，國泰產險建議，民眾規劃旅遊保障可掌握三訣竅，一是保障範圍要完整、保額要充足、二是網路投保省時又便利、三是投保前詳加了解保障內容、理賠條件等，並依自身需求購買合適的保險方案，才能讓整趟旅程享有更完整的保障，都能開開心心的出門、平平安安的回家。

今年春節連假長達九天，吸引不少民眾安排國外旅遊，但在旅行過程中可能會遇到各式的突發意外狀況，如因目的地大雪導致機場關閉、航班大亂，讓旅客措手不及，被迫更改或取消行程。在面對這樣的天災、意外事故導致行程更改、班機延誤等狀況，國泰產險建議民眾可透過投保「新春限定型方案（即日起至2月13日）」，保障範圍涵蓋海外旅行不便保險（旅程更改或旅程取消、班機延誤、行李損失、行李延誤、旅行文件損失）、海外旅行補償保險（改降非原定機場、食品中毒等）、海外旅行急難救助保險（搜索救助、醫療轉送等）及第三人責任險（意外事故造成的體傷或財損等），以班機延誤為例最高理賠2.4萬元、旅程更改或旅程取消最高理賠12萬元，以協助民眾轉嫁旅程中可能面臨的風險。

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國泰產險也提醒，除了國外旅遊外，民眾規劃國內旅遊行程時，也別忘投保相關旅行保障，以國泰產險國內旅行綜合保險為例，保障內含國內旅行不便保險（國內旅程更改）、國內旅行補償保險（國內租車事故補償、食物中毒等）及第三人責任險（意外事故造成的體傷或財損等），更能有效降低旅途中突發狀況造成的損失。

無論是準備返鄉過年的駕駛朋友，或是計畫在春節期間要開車出遊的民眾，由於需長時間行駛國道，道路風險也相對增加，更應妥善規劃保障。國泰產險首創的「ETC高速公路碰撞險」，主要針對高速公路行駛提供保障，最大特色就是讓民眾「用多少付多少」，比如一年保費只需165元，就能享有5000公里行車保障，若一年內未行駛完5000公里里程，扣除手續費後還可按比例退還保費，事前規劃投保汽車相關保險，讓行車安全多一份保障。

