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台積電新敵！　集結「日本最強富爸爸」關鍵人物是他

Rapidus獲得日本官方和民間八大企業集團的全力支持。（翻攝維基百科）

▲Rapidus獲得日本官方和民間八大企業集團的全力支持。（翻攝維基百科）

圖文／鏡週刊

說服日本政府以及八大民間企業集團聯手，砸下重金全力支持的半導體製造商Rapidus，關鍵人物就是全球半導體設備二哥東京威力科創的前會長兼社長東哲郎，早在1996年就開始擔任東京威力社長的東哲郎，20年前就與IBM合作，並成為半導體產業的贏家，東京威力目前也是台積電、三星以及英特爾的半導體設備主要供應商。

日本半導體國家隊取名為Rapidus，就是要展現日本在半導體領域快速追趕台積電、取得全球領先技術的決心，「因為Rapidus在拉丁文就是快速的意思。」也難怪，博通才剛傳出要赴Rapidus投片的消息，又傳出4月就能試產，Rapidus也大方表示：「正在以驚人的速度按計畫進行，首先力拚良率達50％，最終力爭達到80到90％。」

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而一手主導Rapidus成立、讓日本國家隊急行軍追趕台積電的掌舵者，也是在日本半導體業響噹噹的一號人物，他就是全球半導體設備二哥東京威力科創（Tokyo Electron）的前任會長兼社長東哲郎。「成功遊說日本官方大力注資，更說服八大企業財團支持，東哲郎確實很有一套。」業內人士觀察。

從1996年就開始擔任東京威力社長的東哲郎，早在20年前即與IBM展開合作，並成為半導體產業的贏家，東京威力目前也是台積電、三星以及英特爾蝕刻、清洗與顯像等機器設備的主要供應商。

如今，75歲的東哲郎希望複製與IBM合作的成功經驗，振興日本半導體產業，「以日本過去的累積和科技實力，Rapidus可以研發出2奈米製程的晶片初步樣貌，只是時間長短的問題。」東哲郎對外信心滿滿地說。

成立於2022年、位於北海道的新挑戰者Rapidus，背後來頭不小，日本官方史無前例將砸下9,200億日圓（約新台幣1,930億元），協助該公司於2027年量產2奈米晶片，更找來包括日本電裝、鎧俠、三菱日聯銀行、日本電氣、日本電信電話、軟銀、索尼和豐田汽車等八家日本重量級企業財團注資。「光今年日本政府就編列一千億日圓（約新台幣210億元）給Rapidus，其會被視為挑戰台積電的日本半導體國家隊，一點也不意外。」半導體業內人士笑著說。

然而日本在邏輯晶片製造業，過去十年幾乎完全缺席，晶圓製造能力至少落後台灣十年以上，更遑論要與目前全球市占率超過6成的台積電相比，不管在技術、經驗、資金或人才，Rapidus都遠遠不足。

但沒人想得到，成立迄今才短短2年的Rapidus，卻以驚人的效率成為市場黑馬，不但已經開始組裝最重要的EUV曝光機設備，同時取得向博通提供試產二奈米晶片樣品的機會，並準備於2027年量產。2奈米晶片目前是先進製程最高階的技術，未來將應用在手機和AI上。

看著Rapidus橫空出世，並急行軍追趕，一位台積電主管對本刊直言：「Rapidus應該可以做起來。」更點出其崛起的關鍵原因，「日本在先進製程的能力是有的，他們的半導體材料在全球的市場占有率達到5成，排名第一；半導體設備占有率超過3成，也高居第2，現在把晶片製造的能力補強起來，未來勢必成為台積電新敵手。」該主管肯定地說。


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關鍵字： 鏡週刊台積電Rapidus

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