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台積電法說前夕走跌！法人聚焦3件事　輝達CoWos訂單在列

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電將在明（16）日召開法說，然而市場不確定消息陸續傳出包括，輝達取消給台積電的部分CoWoS訂單等，導致台積電今（15）日盤中跌逾2%，法人認為，2024年第4季新台幣兌美元貶值，對於單季毛利率影響、高階製程漲價效應，以及全年資本支出3大關鍵因素為市場所關注。

法人指出，近期美國新AI禁令主要針對用於資料中心處理AI計算的晶片，防堵中國大陸與其他潛在競爭對手取得軍事方潛力的先進技術，牽動地緣政治問題敏感神經，晶片股普遍受挫，台積電法說中的趨勢分析更顯重要。

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第一金投顧資深協理留政鈺指出，明天台積電法說，市場聚焦營運數字表現，包括2024年第4季表現，2025年全年展望，由於2024年第4季新台幣兌美元貶值幅度落在3.2%-3.3%，這有利毛利率，因此推測單季毛利率接近財測上緣，每股稅後盈餘（EPS）將優於市場評估14.4元。

此外，由於高階製程有調漲報價，加上GB 200出貨帶動，2025年第1季展望可望優於市場季減5%數字，全年美元計價營收有機會成長2成，以及全年資本支出概況也是法人圈會詢問的焦點。

對於近期美國新AI禁令這一塊，華南永昌證券董事長儲祥生認為，日前傳出拜登政府將技術管制範圍延伸至16奈米成熟製程，市場會詢問台積電的看法，但是它不見得會正面回應，根據評估中國大陸16奈米製程約占台積電營收2-3%。
 
台積電今日開低走低，10點半以後最低報價1065元，下跌25元或2.29%。

關鍵字： 台積電法說AI禁令地緣政治製程漲價

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