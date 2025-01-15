快訊／IC設計重磅併購！　祥碩砸129億買科點半導體

▲祥碩總經理林哲偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠祥碩科技（5269）和 Techpoint Inc.（科點半導體，東京證券交易所股票代碼6697）今日宣佈已達成最終協議，祥碩將以自有資金，以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，同時，這也是祥碩第一筆跨國併購案。



祥碩總經理林哲偉表示：「收購Techpoint是祥碩策略發展中的關鍵一步，將擴展祥碩的業務組合並加速獲利成長。Techpoint團隊在車用和安防產業建立了領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成。我們期待與Techpoint 團隊的人才密切合作，共同創新，推動技術進步。」

林哲偉也說，會併購Techpoint，除了產品上的考量外，祥碩也希望可以藉此打入美國，不論在美國找尋人才或產業投資，都可以從此併購開始，這也是當初對接對方公司之後，經過考量做的決定，同時，對祥碩來說，也是經過考量公司財務狀況是否能夠消化併購公司，並經過對方也認同祥碩是更值得信賴的對象後，做出來對整體股東來說最好的決定。

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Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato 表示：「我們很高興能夠達成協議，並相信這將為我們的股東創造長遠價值，並支持Techpoint的長期成功。祥碩將成為Techpoint未來重要的合作夥伴，提供更大的平台和更豐富的資源，強化我們的營運動能。祥碩與Techpoint的結合對兩方的客戶、員工和供應商等利害關係人而言皆能帶來正面效益。」



祥碩計畫以帳上現金作為此次交易資金來源。在獲得所需各國主管機關核准並滿足其他慣常的交割條件，包括獲得Techpoint股東會核准後，交易預計將於2025年第二季或第三季初完成。作為交易的一部分，Techpoint的日本存託股份將停止在東京證券交易所交易，Techpoint將成為祥碩的全資子公司。



針對併購效益，林哲偉則表示，此次併購將可以擴展祥碩的產品組合，為客戶提供更完整的解決方案，並在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會，另外也將增加海外研發團隊及業務據點，貼近市場及客戶以提供更優質的服務，並提升祥碩的經濟規模，拓展新產業及新據點。