2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7%　非投等債新主流

▲投資債券ETF要留意持債票息率。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美債殖利率居高不下，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據《CMONEY》統計資料顯示，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名，顯見市場回歸投資債券本質以領息為主，從債券ETF持債票息來看，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）與國泰優選非投等債（00727B）4檔債券逾7%，市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含息表現也是要留意。

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觀察投信發行的97檔原型債券ETF持債票息(成分債息率)，平均有4.69%，再以單檔排行來看，有31檔持債票息在5%以上，其中群益優選非投等債（00953B）平均值債票息率8.31%是所有債券ETF中最高的；進一步觀察去年九月降息以來的含息報酬率表現，也是00953B上漲5.41%表現居冠，成交均量也是00953B日均量2.6萬張最熱絡，00953B堪稱是首次降息以來債券ETF漲幅、人氣與票息率的三冠王。

ETF理財達人指出，觀察00953B群益優選非投等債之所以表現出色，在於追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，近期美國公債殖利率反彈，令多數債券商品承壓，不過，非投等債指數則明顯抗跌，此因非投等債存續期間偏短，加以其基本面看好，有利於抵禦利率市場波動，不受升降息綁架。從2024年初以來，市場對聯準會降息預期雖不斷調整，但非投等債表現一路持堅，不受市場利率影響，期間美國非投等債指數上漲8.20%，優於美國投等債指數的1.69%。展望後市，即便市場對聯準會降息預期縮減，甚至轉為有升息可能，但在經濟數據強韌，非投等債基本面正向，違約率料將繼續維持低位，整體環境有利於非投等債表現突出。

