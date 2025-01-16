桃園區永慶不動產、永義房屋尾牙抽10萬現金　創作歌手小宇獻唱

▲桃園區永慶不動產及永義房屋尾牙14日登場，共1500人同慶2024年豐收。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園區永慶不動產暨永義房屋聯合尾牙，1/14在內壢海豐海鮮餐廳席開150桌、約1500人同慶，邀請創作歌手「小宇」宋念宇、新生代歌手游凱、HighStar樂團帶來精采演出，模彩獎項則祭出10萬元現金大紅包，為活動掀起一波又一波的高潮！

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會1/14下午，在內壢海豐海鮮餐廳舉辦2024第四季表揚大會，晚上緊接著舉辦尾牙活動，共席開150桌，並邀請到桃園市政府地政局長蔡金鐘、立法委員萬美玲、桃園市不動產仲介公會理事長蕭順智等貴賓蒞臨同樂。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時表示，永慶不動產及永義房屋2024年成就非凡，不只新增店數超過20家，單店平均業績更高達4,300萬元，區域內就有6家店年度業績突破1億元、產生34位千萬業績經紀人員，超強實力讓同業刮目相看、值得驕傲！

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▲小宇在桃園永慶不動產暨永義房屋尾牙上一連演唱多首經典好歌，現場安可聲不斷。

當晚活動由百變天王梅東生擔任主持人，並請到全能創作歌手小宇宋念宇擔任主秀，他一連演唱多首膾炙人口的經典歌曲，溫暖療癒的歌聲，讓全場聽得如癡如醉；另外還邀請新生代歌手游凱，以及能唱能跳的High Star樂團，一首首動感金曲，讓同仁們都一起跟著舞動，玩得超盡興。

除了精彩的表演，最令大家期待的摸彩環節當然少不了。永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺說，2024年因為有大家的全力以赴，才能創下亮眼的績效、贏得勝利，這份榮耀是屬於每一位夥伴的！不只在下午的表揚大會上有競賽抽獎活動，晚上的尾牙更準備近300個現金獎大放送，包含最大獎10萬元現金紅包，永慶加盟總部也準備了加碼紅包，讓夥伴們吃得開心、玩得開心，人人滿載而歸。

永慶加盟四品牌全台13場尾牙春酒大串聯，1月17日分別在屏東區及花蓮區接棒舉行，邀請蕭秉治、蘇宥蓉等知名歌手為永慶加盟四品牌夥伴們帶來精彩演出，現場也將抽出汽車、機車等多項大獎，盛大可期！

▲今年摸彩首獎祭出10萬元大紅包，中獎幸運兒開心在台上拍照留念。



