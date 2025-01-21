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全臺首宗臺版地面師破案　終結用假遺囑詐騙孤獨死去者的房產

▲臺北市地政局與團隊成功破獲全國首宗猶如臺版地面師詐騙集團，同時呼籲民眾申請免費的「地籍異動即時通」服務，守護財產安全。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

致力提升防詐意識已經成為全民運動，加上邁向高齡化社會，犯罪集團現在也將觸角伸向偽造假遺囑詐取無聲遺產，而在臺北市地政局與承辦檢察官、警察、地政及政風人員攜手努力下，破獲了全國首宗猶如臺版地面師詐騙集團的犯罪行為。臺北市政府地政局陳信良局長提到，「長者獨居的部分，我們會有一部分名冊的資料，或者各別他來申請的時候，這個我們都會特別留意去做一些初步的調查。這個部分因為獨居，如果又沒有所謂的繼承人的話，就有可能演變成臺版地面師詐騙這樣的狀況，所以獨居的長者在有任何的產權移轉，包括現在的金融詐騙等，其實到最後一道防線的時候都是房產、地產的產權移轉，這部分還是要去做一些防範。」

▲▼臺北市政府地政局,臺版地面師破案首映記者會,破獲「全國第一宗臺版地面師詐騙集團」。（圖／記者姜國輝攝）

▲在臺北市政府地政局與承辦檢察官、警察、地政及政風人員攜手努力下，破獲了全國首宗猶如臺版地面師詐騙集團的犯罪行為。（圖／記者姜國輝攝，下同）

臺北地方法院檢察署檢察官鄭少珏補充，「民眾要防止自己落入詐騙陷阱的關鍵，就是多一分懷疑，就可以少一分受害。而地政局也呼籲地主、屋主儘速到地政事務所申辦免費的『地籍異動即時通』服務，把握最後一個踩煞車的防詐機會。」臺北市政府地政局陳信良局長說，「過程中很多的第一線朋友，包括檢察官、警察一同努力，我覺得應該讓市民朋友知道，有許多的公務員為守護財產來努力。另外也要和大家宣導『地籍異動即時通』這一項服務，因為預防比起事後追回財產更加重要，因此也希望透過這項服務來為大家守護珍貴的財產。」

▲▼臺北市政府地政局,臺版地面師破案首映記者會,破獲「全國第一宗臺版地面師詐騙集團」。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼臺北市政府地政局陳信良局長呼籲申辦免費的「地籍異動即時通服務」，遠離詐騙守護自身財產安全。

▲▼臺北市政府地政局,臺版地面師破案首映記者會,破獲「全國第一宗臺版地面師詐騙集團」。（圖／記者姜國輝攝）

而在防詐成為共識的現在，也有業者如永慶房產集團攜手地政司、警政署、各縣市地政局、警察局以及政大不動產研究中心，在全台16縣市舉辦「預防房產詐騙公益講座」，半年來已經舉辦超過600場次，超過3萬民眾參加受惠。同時永慶房產集團也率先響應「地籍異動即時通」服務，整合集團旗下品牌，超過1850間店共同推廣。臺北市地政局將持續打擊詐騙，也邀請各單位機關、公司企業一起加入，共同守護民眾財產安全。

▲▼全臺首宗臺版地面師破案　終結假遺囑詐孤獨死房產遺憾

▲防詐成為全民運動，包括業者如永慶房產集團不只率先響應內政部地政司「地籍異動即時通」服務，全台門市共同推廣申辦，還主動舉辦「預防房產詐騙公益講座」，半年來已超過600場次。

關鍵字： 臺北市政府地政局永慶房產集團地籍異動即時通防詐

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