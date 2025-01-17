200萬股民注意！0050紅翻黑暫貼息　0056低接買盤撐腰小填息

▲台股今日震盪加劇，兩檔重量級ETF除息交易。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受益人數逾77萬人元大台灣50（0050）、以及124萬受益人的元大高股息（0056）兩檔重量級ETF於今（17）日同步除息，0050上半年配息2.7元，股價一度上攻197.35元，填息比率約74%，隨即因大盤回跌股價翻黑，呈現貼息、0056配息1.07元，股價最高上攻到35.58元，填息比率24.3%。

0050擁有逾77萬受益人，資產規模4367億元，為台灣ETF界的標竿，分別每年的1月、7月除息，一年共配息2次，昨（16）日除息前一天收盤價為198.05元，此次配息2.7元，略低於2024年1月3元配息金額。

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0056擁有124萬受益人，資產規模3744億元，屬於季配息ETF，每年1、4、7、10月配息，2024年4次配息金額分別0.7元、0.79元、1.07、1.07元，此次配息延續前兩次1.07元，昨（16）日除息前一天收盤價36.39元，盈餘分配日在2月20日。

台積電法說會後首日行情失靈，原預期的0050開盤填息未出現，反倒0056獲資金湧入，交易量一枝獨秀。法人指出，以往0056多有在除息後進撿便宜的現象，本次除息1.07元讓價格回落至接近2024年8月時台股大跌時的低點，考量其帳上可分配收益充沛，可支持穩定配息，現在進場價格殖利率已超過12%，值得投資人關注。

0056穩定配息能力受投資人青睞，2024年第4季至今73個交易日全數呈淨申購，為最受歡迎高股息ETF。2025第一季每股持續發放1.07元、年化配息11.7%，法人分析，在市場降息風下，0056穩定配息紀錄將推進第15年，又是唯一一檔達成0成本存股的商品，今年第一季再配出1.07元的漂亮成績，持續吸引資金湧入。

0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，12月指數成分股調整保留高成長潛力的AI概念股，調整部分傳產股權重，轉為配置有機會配息能力提升的大型貨櫃航運與銀行、證券型金控股，除目前帳上可分配收益基礎，未來於2025年台股除息季來臨，配息能力將再獲得挹注。