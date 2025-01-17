地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

快訊／黃仁勳現身緯創尾牙 加碼特獎抽出十名幸運兒

輝達執行長黃仁勳今日現身緯創尾牙擔任開場嘉賓，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。

黃仁勳尾牙站台力挺 緯創董座暖喊：可能在他心中有不同重量

代工大廠緯創（3231）今日在南港展覽一館舉行尾牙，與輝達尾牙所在的二館隔空相望，輝達執行長黃仁勳來台後更宣布要力挺站台，在輝達尾牙正式開場前，先到緯創擔任神秘嘉賓，緯創董事長林憲銘也在尾牙開始前接受媒體聯訪，表示緯創和輝達合作已經非常久，或許緯創在他心中有不同重量，緯創也一直很努力配合輝達發展。

黃仁勳進場尾牙員工高呼「Team Taiwan」 曝和魏哲家共進美好午餐

輝達執行長黃仁勳今日行程滿檔，傍晚擔任緯創開場嘉賓後，直衝南港展覽二館7樓參加自家尾牙，在黃仁勳到達前，員工也列隊歡迎他，並高喊「Team Taiwan！」，黃仁勳也受訪表示，他和台積電有一個很棒的午餐會面，更透露他在台灣還有很多CEO要見，不過新年期間他並不會參加川普的就職典禮，因為要和亞洲區員工一起歡慶新年。

2025年首換股！4檔ETF開獎 00905新增大立光、智邦

2025年首次公布4檔ETF換股，除統一台灣高息動能（00939）成分股並未變動外，其餘3檔FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912）與富邦臺灣中小50ETF（00733）進行成分股變動，00905新增大立光、智邦等30檔，預計新成分股下周一（20日）生效。

台幣弱勢整理 彭博：外資2025年賣超台股已創同期紀錄

受美國總統川普關稅壓力、聯準會降息延後等因素影響，2025年僅12個交易日，外資賣超台股金額已達2.5億美元，《彭博社》報導，這個交易規模已創歷年同期最大紀錄，央行一度對外資遠匯交易下指導棋，提前防範炒匯。

父賣5800萬房產「拿訂金」就過世 兒報錯稅連補帶罰千萬

台中市發生一起特殊繼承案例，有民眾在110年賣出5800萬元房地產，只收580萬元訂金未完成過戶就離世，兒子繼承時遺產稅申報只報了訂金和房地現值，遭國稅局抓到漏報遺漏「債權」，因此連補帶罰958萬，失血近千萬。

黃仁勳好忙！今見台積電魏哲家 晚上串場自家、緯創尾牙

輝達執行長黃仁勳昨日抵台後，預計今（17）日晚間將出席輝達自家舉行的尾牙，關於他今天整日行程，他也透露會先與公司的女性員工會面，接著中午跟台積電（2330）總裁魏哲家見面，下午會出席緯創（3231）的尾牙，晚上則是去輝達自家的尾牙，一整天的行程相當忙碌。

科技巨頭再裁員 亞馬遜砍200人

美國科技巨頭再掀裁員潮，繼Meta宣佈辭退5%、3600名表現較差的員工後，電商巨擘亞馬遜（Amazon）也證實將裁員200人。

黃仁勳快剪新髮型亮相！ 直呼台中夜市太多人、下次再去

輝達執行長黃仁勳昨日抵台後再度掀起「追勳潮」，他昨晚赴台中逢甲夜市，但是人潮太多擠不進去，最後放棄什麼都沒吃到就離開，不過他今（17）日上午受訪時無奈笑說，或許下次會再去；而他今日上午也先去找他最愛的理髮師剪頭髮，並送給一個印有輝達字樣的「領頭羊」紀念品。

輝達需要台積電大力支持！ 黃仁勳直衝文華東方趕見魏哲家

輝達執行長黃仁勳今（17）日行程滿檔，上午剪完頭髮後，直奔輝達內湖總部與女性員工會面，離開總部後原本要離開，但他看到大批記者守候，仍下車在寒風中接受記者訪問，他強調，輝達、AI發展速度很快，很需要台積電與供應鏈夥伴們的大力支持，隨後他便前往文華東方，預計將和台積電魏哲家共進午餐。