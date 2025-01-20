四維航去年損益兩平上下　今年與子公司綠舞業績有望明顯好轉

▲綠舞飯店情人節首推擼LALA Sweets森友會住房專案，品嚐幸福擼貓下午茶。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)12月營收3.09億元，年增16.88%、月減1.59%，全年營收34.93億元，年增0.91%，第四季單季營收9.28億元，季減1.59%，法人估計該公司去年全年在損平上下，今年如果俄烏戰爭真的結束，業績將大幅好轉，子公司綠舞國際觀光飯店估計去年已是谷底，今年國旅將會見到好轉，讓綠舞業績獲得改善。

四維航去年第二季轉虧為盈，該季營收是8.36億元，第三季獲利加高，達7727.5萬元，較第二季的2258.9萬元季增242.09%，累計前三季營收25.64億元，營業利益3057萬元，歸屬母公司淨利-1.14億元，EPS-0.29元。

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由於第四季營收有9.28億元，估計海運本業是有獲利的，另公司去年12月24日公告出售兩艘舊船，出售價格高於帳面價值，但尚未公告獲利金額，全年是否轉盈還無法確認。

綠舞近日推出春遊雙重送，2/28前訂房即贈日式鍋物、必玩體驗6選1。即日起至2/28使用旅展住宿券或官網住房預訂2/17至3/31住房即享「春遊好禮雙重送」。週一至週四入住依房型人數贈送暖心又暖胃的日式味噌小火鍋、週日至週五入住享旺日免加價或綠舞必玩體驗6選1，包括和菓子/抹茶/Leaf&Vibe植栽DIY/SASA Play灑畫(每房二位，最高價值$699/位)、忍者之森/妖怪島大冒險(每房一位，最高價值$899/位)，邀旅人開啟新一年的開春之旅。

▲左上圖SASA Play灑畫；右上圖日式味噌小火鍋；下圖「黑RURU CAFE」萌寵咖啡廳有世界上最可愛的羊，全身黑白為主的瓦萊黑鼻羊及克里山綿羊。（圖／綠舞提供）

綠舞幫旅人打造萌趣療癒的情人節之旅，攜帶親愛的另一半出遊首推「擼LALA Sweets森友會」三天兩夜住房專案，入住到擼LALA Sweets享受被貓店長們熱情招待的幸福擼貓下午茶，餵食可愛的園區水豚、羊駝、梅花鹿等。

換穿經典浴衣或動漫Cosplay服飾(價值$699/位)打卡浪漫美照暢遊5.7公頃日式主題園區;浸泡風呂浴場精油浴感受身心靈的徹底放鬆及品嚐翌日自助活力早餐。情人節加碼活動2/14至2/16於全台三家分店的擼LALA Sweets在Facebook、Instagram拍照打卡上傳與店貓互動的美照即贈逗貓棒乙支。官網：www.dwsresort.com.tw

宜蘭五結萌度爆表的「黑RURU CAFE」萌寵咖啡廳主角就是有著世界上最可愛的羊美譽，以全身黑白為主的瓦萊黑鼻羊及克里山綿羊，全身毛茸茸的身軀配上招牌黑麻麻的臉是最特別也是最可愛的特徵。

1/25至2/2「飲春酒、辭舊歲」調酒買一送一，與大家共迎美好金蛇年(禁止酒駕，未成年禁止飲酒)。作為情侶約會聖地的黑RURU CAFE於2/14至2/16只要點任一主餐，享$100加購黑皮甜心聖代或BlackPink粉愛泥(原價$250) ，趕快在浪漫情人節帶親愛的他/她一起浪漫用餐享受被可愛羊群們撒嬌圍繞的甜蜜時光。黑RURU CAFE線上訂位：