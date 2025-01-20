日本什麼東西比台灣貴？網點名「4費用」：刮壞壁紙維修費1萬

▲日本是國人旅遊的首選。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本在距離近、日幣便宜的優點之下，常年是台灣遊客出國的最佳地點，就有網友好奇，大家都說日本的物價很便宜，買東西超級划算，那有什麼東西是「日本比台灣還要貴？」貼文曝光，不少人都提到交通費、水電、瓦斯、稅，還有房屋相關的費用，「能源資源類都比台灣貴很多很多，稅務也是」。

有網友在Dcard發文，每逢旅遊旺季，大家總會討論哪些東西在日本比台灣便宜，讓他不禁反思「反過來說，日本有哪些東西是相同等級實際上比台灣還貴呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回憶，常在網路上看到或是聽鄉下老人說，日本生活成本很高，東西也很貴，於是他想問住在日本的人，是否真的比台灣貴很多。此外，他左思右想也只想到「稅、水電」，雖然常聽說水果單價高，但實際上，日本的香蕉和草莓等水果都很便宜，地鐵和新幹線的票價，似乎也沒有比台灣的捷運和高鐵貴，「不過台灣火車是真的便宜」。

▲日本新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）



貼文曝光，網友們都提到交通、水電、稅，「交通費哪有不貴，新幹線大阪東京來回就要快三萬了，對於住鄉下的人來說出國成本超高，要先到大城市才可能有直飛的飛機」、「覺得日本現在便宜是因為匯率的關係」、「國道真的超貴，台北到高雄可能就會破產了」、「青菜超貴，偶爾有99日幣的菜都超小一包」。

其中，不少人都提到房屋維修的費用，「之前住日本，日本男友搬家把壁紙刮壞了一點點，5萬日圓直接掰掰（折合新台幣約1萬0546元）」、「租的房子不小心一個洞，那個費用會嚇死你」、「租房通常兩年更新契約，還得繳1～2個月的房租，這個真的很莫名其妙，很貴餒」。

延伸閱讀...

▸「僅給1資料」帳戶錢被扣光 她崩潰：過程不到5分鐘！詐騙手法曝

▸手上還有800萬房貸 她猶豫「再買一間2600萬預售屋」！專家揭解法

▸拜月老1個月後脫單「條件全符合」 交往後見1事她笑：被鑽漏洞