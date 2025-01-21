ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

光學3大咖不隨「機器人之眼」亂舞　原因曝光：像本夢比

市場將「機器人之眼」視為下一個光學新戰場，大立光董事長林恩平證實參與機器人視覺案。（圖／方萬民攝、美聯社）

▲市場將「機器人之眼」視為下一個光學新戰場，大立光董事長林恩平證實參與機器人視覺案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

光學鏡頭廠股價上演龍年甩尾，市場將「機器人之眼」題材視為「下一個新戰場」，熱炒亞光（3019）、大立光（3008）、佳能（2374）等股價，然台中光學聚落中市值兆元裡的業者門，反倒冷靜表態，「至少今年看不到」、「還處於很初期的階段」、「距離開花結果還有一段時間」。

CTWANT採訪業內人士認為，眼前這波「機器人之眼」，「看起來更像是『本夢比』階段，主因是機器人目前商業化還不明確。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

時間倒回70年代，日本佳能（Canon）、德國Bosch旗下子公司保勝光學及日本賓得士（Pentax）三家光學鏡頭與相機製造廠商，相繼進駐台中潭子加工出口區，從代理到代工，吸引台灣光學鏡頭廠也跟進落地。如今，光是大立光、今國光（6209）、亞光、玉晶光（3406）、先進光（3362）、保勝光學（6517）、佳凌（4976）、台灣佳能（2374）等8家公司，市值就近1兆元。

從蘋果手機、特斯拉電動車，再到如今大熱的機器人，台中光學聚落均扮演重要角色。2010年智慧型手機崛起，帶動「塑膠鏡頭」，進而造就出昔日股王大立光。而以「玻璃鏡片」為主的亞光、今國光、佳凌等，營運一度陷入低潮，不過，隨著車用鏡頭、AI機器人等新應用領域興起，這些廠商終於感受到下一輪的盛世即將到來。

1992年10月台中加工出口區一廠內佳能工廠的照相機生產線。（圖／報系資料照）

▲1992年10月台中加工出口區一廠內佳能工廠的照相機生產線。

「玻璃鏡片與塑膠鏡片的材質，一個是硬，另一個則是軟，車用鏡頭就必須採用玻璃，手機鏡頭就輕薄短小、成本低，塑膠比較符合。機器人部分，如果追求高精度影像質量且預算充裕，玻璃鏡片是首選，若考慮成本和重量，且對影像質量要求不高，塑膠則更為適合。」CTWANT記者採訪一名業內人士這樣說道。也就是說，在人型機器人新賽道上，台灣光學廠都有能力分一杯羹。

就人型機器人各零件成本來看，集邦科技研究總監謝雨珊透露，「鏡頭、相機模組」佔大約1%，台廠如大立光、亞光、揚明光（3504）、華晶科（3059）都是潛在供應鏈。

「機器視覺的技術門檻並不是非常高，更仰賴與客戶長久建立的合作關係。」亞光董事長賴以仁1月4日在自家忘年會上說，機器人之眼和車載鏡頭不太一樣，對溫度的要求並不那麼嚴格，不一定要使用玻璃鏡頭，通常是以塑膠為主、玻璃為輔打造玻塑混合鏡頭。

原本就是特斯拉車載鏡頭供應商的亞光，針對切入人型機器人影像感測裝備一事，賴以仁表示，「機器人客戶不只一家，今年只有小量生產，至少今年看不到。」業界人士也透露，「目前客戶不只特斯拉，歐美與中國客戶也在研發，但量產時間點和產量大小還要觀察。」

亞光董事長賴以仁。（圖／報系資料照）

▲亞光董事長賴以仁。

大立光董座林恩平1月9日的法說會上指出，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，並且正設計工業機器手臂相關應用，機器視覺規格不高，不比智慧手機高，主要是5P規格，驗證主要有兩重點，一是夜視功能，白天要看得到，晚上要能看AR，另一個是要防撞。

「老實樹」林恩平證實大立光參與機器人視覺案，「案子今年已交貨，客戶不只一個」，但還沒正式放量，要看客戶開規格，他坦言目前「還處於很初期的階段」，「機器人這塊就看（客戶）要不要做」，對於未來前景，「以後不知道會怎麼變化，客戶會拉多少貨還有待觀察。」

而佳能總經理章孝祺去年11月曾說，應用於機器人的機器視覺模組部份，預計於今年Q4出貨歐美客戶，屆時會成為2026年新的成長動能。佳能（新聞稿回應的，沒具體說誰）去年12月透露，「已具備機器視覺的能力，也確實接到許多客戶的需求，但距離開花結果還有一段時間」。

啟發投顧分析師白易弘對CTWANT記者表示，機器人鏡頭技術要求不高，進入門檻不高，所以「光」字輩都有機會，「現在投資機器人相關概念股，大多是在尋求一個爆發性機會」，但「機器人之眼」能否貢獻營收，這部分目前還沒看到，下半年比較有機會，投資人還可關注「機器人量產和出貨」。

白易弘也提醒，鏡頭廠現在要拼轉型，因為手機鏡頭成長率已趨緩，「機器人」產業有可能是未來一個從無到有的新區塊。

延伸閱讀
光學新戰場1／特斯拉機器人之眼噴發　亞光董事長這樣回「2招」帶公司起飛
全民健保1／健保總額成長率「浮腫」　健保費壓力增民眾枉當冤大頭
原始連結

關鍵字： 周刊王機器人

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【自己出來自首】主人回家見臘腸拆家成果崩潰喊：我要三杯狗肉！

推薦閱讀

快訊／台積電跌5元至1115　台股平盤開出

快訊／台積電跌5元至1115　台股平盤開出

美股4大指數全面收漲，台股今（21日）以23266.49點開出，指數下跌0.33點，跌幅0.0％。

2025-01-21 09:03
2023年上櫃113家肥貓公司現形　生華科、安國、高端疫苗上榜

2023年上櫃113家肥貓公司現形　生華科、安國、高端疫苗上榜

櫃買中心今（21）日揭露上櫃公司2023年董監事酬金實際支領情形，揪出113家2023年稅後虧損、但酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的「肥貓公司」，其中虧損、但平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高者生技廠生華科（6492）、董事人均領103.3萬元。

2025-01-21 08:59
上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

農曆春節將至，根據求職網站調查，有91.2％上班族過年會發紅包，平均預算近1.2萬元，且其中有30.9％預算高於去年，另也有66.2％上班族過年會送禮；此外，過年最怕與親戚聚會被「考題攻打」，最怕被問到的大難題是「現在薪水多少」。

2025-01-21 08:30
年終太少又沒加薪！勞工春節想兼差　平均目標賺近1.7萬

年終太少又沒加薪！勞工春節想兼差　平均目標賺近1.7萬

農曆春節即將到來，不少勞工朋友「薪情不佳」，去年加薪幅度、年終獎金都不如預期，擔心過年手頭吃緊，根據求職網站調查，有99％勞工想在春節期間兼差，平均希望能賺近1.7萬元來補貼家用。

2025-01-21 08:00
川普夫婦就任前推迷因幣「吸金大法」　幣圈示警背後風險

川普夫婦就任前推迷因幣「吸金大法」　幣圈示警背後風險

美國總統川普台北時間21日凌晨正式宣誓就任，全球加密貨幣市場近日因川普夫婦的聯手推出迷因幣再掀波瀾，專家觀察，川普夫婦這波「吸金大法」讓加密貨幣行情猶如雲宵飛車般震盪，民眾追進切勿忽視背後風險。

2025-01-21 03:00
機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

證交所今（20）日公布12檔注意股，鋰電池芯廠興能高（6558）近期搭上AI伺服器配備BBU（鋰電池備援電力模組）題材，股價漲勢激昂，機器人概念股和椿（6215）也持續熱門，兩檔今日都收漲停，且近30或60個營業日漲幅都超過100％，因此雙雙並列注意股。

2025-01-20 23:22
泓德能源首辦線上徵才說明會　釋出70+職缺

泓德能源首辦線上徵才說明會　釋出70+職缺

泓德能源（6873）2024年創下營收突破百億元的亮眼成績，並持續廣納專業人才，擴大團隊規模，今日首次舉辦線上徵才說明會，釋出超過70個職缺，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發等多元領域人才加入團隊，其中軟體職缺佔比超過三分之一，攜手共迎能源轉型的國際浪潮。

2025-01-20 23:12
千億補貼預算遭刪　台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

千億補貼預算遭刪　台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

針對今(20)日立法院表決通過刪除挹注台電1000億元預算案，台電晚間發出聲明指「深表遺憾」，並指此舉除了弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對國人用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

2025-01-20 22:15
百歲卡特辭世　陳冲：不正上樑與金融醜聞

百歲卡特辭世　陳冲：不正上樑與金融醜聞

2024年底，百歲高齡的美國第39任總統卡特辭世，卸職44年，不少老美已經遺忘這位耆老，不想因拜登宣布下半旗一個月致哀，恰與川普就職日撞期，引發新總統不快，竟成新聞焦點。媒體或政論家提及卡特，常推崇其人格端正樸實，甚至稱之為most decent（最正派），是耶非耶？至於中華民國，官方似乎沒啥反應，媒體訪問老一輩外交人士，則為卡特當年與北京建交、背棄台北耿耿於懷。

2025-01-20 22:10
富邦證券攜手富果　打造全新Python API

富邦證券攜手富果　打造全新Python API

富邦證券攜手金融科技新創公司富果，打造全新Python API，具備高度整合特性，程式交易投資人只要以一行程式碼即可開始下單，還能順暢的在MacOS、Linux等跨平台作業系統運行，讓程式交易投資人簡單上手，富邦Python API自2024上線以來，以簡單、高速與穩定等三大特點，深獲程式交易投資人喜愛。

2025-01-20 18:10

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩24摃　下期上看5.9億元

即／6.4強震狂晃！南科廠區廠區疏散

「台積電南科廠」震撼疏散　工程師趕赴救產能

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

嘉義6.4強震　南科：園區大廠機台預防性停機

千億補貼預算遭刪　台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

川普夫婦就任前推迷因幣「吸金大法」　幣圈示警背後風險

機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

胡塞宣佈除以色列船隻、停止在紅海的襲擊　船公司都表示密切關注

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366