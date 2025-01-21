光學3大咖不隨「機器人之眼」亂舞　原因曝光：像本夢比

▲市場將「機器人之眼」視為下一個光學新戰場，大立光董事長林恩平證實參與機器人視覺案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

光學鏡頭廠股價上演龍年甩尾，市場將「機器人之眼」題材視為「下一個新戰場」，熱炒亞光（3019）、大立光（3008）、佳能（2374）等股價，然台中光學聚落中市值兆元裡的業者門，反倒冷靜表態，「至少今年看不到」、「還處於很初期的階段」、「距離開花結果還有一段時間」。

CTWANT採訪業內人士認為，眼前這波「機器人之眼」，「看起來更像是『本夢比』階段，主因是機器人目前商業化還不明確。」

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時間倒回70年代，日本佳能（Canon）、德國Bosch旗下子公司保勝光學及日本賓得士（Pentax）三家光學鏡頭與相機製造廠商，相繼進駐台中潭子加工出口區，從代理到代工，吸引台灣光學鏡頭廠也跟進落地。如今，光是大立光、今國光（6209）、亞光、玉晶光（3406）、先進光（3362）、保勝光學（6517）、佳凌（4976）、台灣佳能（2374）等8家公司，市值就近1兆元。

從蘋果手機、特斯拉電動車，再到如今大熱的機器人，台中光學聚落均扮演重要角色。2010年智慧型手機崛起，帶動「塑膠鏡頭」，進而造就出昔日股王大立光。而以「玻璃鏡片」為主的亞光、今國光、佳凌等，營運一度陷入低潮，不過，隨著車用鏡頭、AI機器人等新應用領域興起，這些廠商終於感受到下一輪的盛世即將到來。

▲1992年10月台中加工出口區一廠內佳能工廠的照相機生產線。

「玻璃鏡片與塑膠鏡片的材質，一個是硬，另一個則是軟，車用鏡頭就必須採用玻璃，手機鏡頭就輕薄短小、成本低，塑膠比較符合。機器人部分，如果追求高精度影像質量且預算充裕，玻璃鏡片是首選，若考慮成本和重量，且對影像質量要求不高，塑膠則更為適合。」CTWANT記者採訪一名業內人士這樣說道。也就是說，在人型機器人新賽道上，台灣光學廠都有能力分一杯羹。

就人型機器人各零件成本來看，集邦科技研究總監謝雨珊透露，「鏡頭、相機模組」佔大約1%，台廠如大立光、亞光、揚明光（3504）、華晶科（3059）都是潛在供應鏈。

「機器視覺的技術門檻並不是非常高，更仰賴與客戶長久建立的合作關係。」亞光董事長賴以仁1月4日在自家忘年會上說，機器人之眼和車載鏡頭不太一樣，對溫度的要求並不那麼嚴格，不一定要使用玻璃鏡頭，通常是以塑膠為主、玻璃為輔打造玻塑混合鏡頭。

原本就是特斯拉車載鏡頭供應商的亞光，針對切入人型機器人影像感測裝備一事，賴以仁表示，「機器人客戶不只一家，今年只有小量生產，至少今年看不到。」業界人士也透露，「目前客戶不只特斯拉，歐美與中國客戶也在研發，但量產時間點和產量大小還要觀察。」

▲亞光董事長賴以仁。

大立光董座林恩平1月9日的法說會上指出，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，並且正設計工業機器手臂相關應用，機器視覺規格不高，不比智慧手機高，主要是5P規格，驗證主要有兩重點，一是夜視功能，白天要看得到，晚上要能看AR，另一個是要防撞。

「老實樹」林恩平證實大立光參與機器人視覺案，「案子今年已交貨，客戶不只一個」，但還沒正式放量，要看客戶開規格，他坦言目前「還處於很初期的階段」，「機器人這塊就看（客戶）要不要做」，對於未來前景，「以後不知道會怎麼變化，客戶會拉多少貨還有待觀察。」

而佳能總經理章孝祺去年11月曾說，應用於機器人的機器視覺模組部份，預計於今年Q4出貨歐美客戶，屆時會成為2026年新的成長動能。佳能（新聞稿回應的，沒具體說誰）去年12月透露，「已具備機器視覺的能力，也確實接到許多客戶的需求，但距離開花結果還有一段時間」。

啟發投顧分析師白易弘對CTWANT記者表示，機器人鏡頭技術要求不高，進入門檻不高，所以「光」字輩都有機會，「現在投資機器人相關概念股，大多是在尋求一個爆發性機會」，但「機器人之眼」能否貢獻營收，這部分目前還沒看到，下半年比較有機會，投資人還可關注「機器人量產和出貨」。

白易弘也提醒，鏡頭廠現在要拼轉型，因為手機鏡頭成長率已趨緩，「機器人」產業有可能是未來一個從無到有的新區塊。

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