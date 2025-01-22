電梯大廠爆欠薪！　營收13.5億卻苛扣年終

圖、文／CTWANT

電梯大廠永佳捷（MASADA）號稱2024年訂單突破13.5億元，更請來前NBA球星、新北國王隊員林書豪當代言人，在媒體面前總營造業績如虹形象，如今卻遭多位員工控訴拖欠獎金、變相砍薪，還有人「倒欠」公司薪水，年終更可能被苛扣，數度向公司反應卻都未獲回應，許多師傅也因此對公司寒心，將投訴勞工局以保護自身權益。

▲電梯大廠永佳捷在媒體面前營造業績長虹形象，如今卻遭員工控訴獎金拖欠。（圖／CTWANT提供，下同）

永佳捷由前永大機電董事長許作名在2021年創立，主打AI科技、智能、遠端管理自動系統，該公司招募廣告上聲稱「重視每一位員工」，提供良好工作環境和學習成長空間，薪資制度更具市場競爭力，許多師傅們被新創公司的氣勢吸引而加入，永佳捷如今員工數超過300人，卻遭投訴頻頻拖欠獎金。

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員工阿國（化名）表示，他在永佳捷任職約半年，目前仍是學徒，每月保障底薪4萬元，包括3萬底薪和1萬元的新人津貼，若當月獎金超過1萬元，新人津貼便不予計算。

▲電梯安裝工作辛苦危險，員工們為了客戶安全謹慎小心，卻被公司拖欠多月獎金，甚至還「倒欠」公司薪水。

「9月的2萬多元拖到現在，然後制度一改，我現在還欠公司6萬多元。」阿國說，他原負責「試車」，也就是配電測試工作，10月改分配到安裝部門，試車的2萬多元獎金竟積欠至今，安裝獎金雖準時拿到，如今卻被通知還有「績效獎金待繳回」，這筆錢更可能會從年終獎金中扣除。

據了解，永佳捷原是採獎勵制度，學徒每安裝一台5、6層樓的小電梯約可拿到2萬元，師傅則約6、7萬元不等，依樓層數目而增減，額外工程還有可換算成獎金的追加工時，學徒每月薪資約5萬元，師傅們則多半可領超過10萬元。

永佳捷在2024年12月10日公布新制度，每台電梯都規定有固定工時，如員工們當月施作未達進度，則被視為績效未達標，提早發放的獎金就得繳回，但電梯安裝現場並非一帆風順，常因零件缺少或行政流程而延宕，加上電梯工作對安全係數要求極高，師傅們往往「求穩而非求快」，嚴謹態度卻成為公司追討獎金的理由，改制的受害人更不只阿國一人。

「20萬元從夏天拖到這個月才領到，原本說好的追加工時更乾脆就不見了。」電梯師傅阿雄（化名）說，公司從2024年8月開始拖欠獎金，前後累計約20萬元，直到近日才陸續補齊，當中卻不包括本該支付的5萬多元追加工時，詢問公司卻只得到「不清楚、不知道、再問問看」的答案，之後就沒有下文，冷處理也讓基層的怒氣與日俱增。

▲安裝師傅對制度說改就改而怨聲連連，預計投訴勞工局以保護自身權益。

「新制說改就改，中間完全沒有溝通，是看我們這些做工的人沒有嗎？」阿雄憤怒表示，公司如今仍未說清「倒扣制」的計算方式，改制過程也不曾徵詢過員工意見，上層「想怎樣就怎樣」的態度，似是將員工都當成法盲，如今已有多人對公司寒心、計畫出走，更預計投訴勞工局以保護自身權益。

永佳捷表示，本公司依約支付薪資，從未延遲，惟針對獎金發放爭議，乃極少數員工對公司制度看法不同所衍生歧見。

永佳捷提到，因其為新興電梯公司，初期為爭取優秀人才，對於部分安裝技師，提供每月不低於新台幣7萬元之薪酬，惟員工需提供合理勞務產出，若未達標準，將對全體安裝同仁造成不公，也對股東權益有損害。故於去年實施新制，激勵多做多得，例如一個月安裝2台小電梯，可額外獲得5萬獎金，合計月薪可達12萬元，整體薪資反而提升，故未有變相減薪一事。

永佳捷說，但因極少數同仁因出勤異常、安裝產出嚴重落後業界標準，故無法領取新制獎金，目前尚在調處中，希望其等提升效率，本公司仍會加強內部溝通，以彌平歧見共創和諧勞資關係。

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