台積電金龍年收1135元、年漲幅近8成 抱一張大賺50萬

晶圓代工龍頭台積電（2330）在金龍年封關日以1135元作收，回顧台積電過去一年表現，台積電在金兔年封關日以635元作收，金龍年開紅盤當日以709元開，當天收在685元，換算下來，台積電整個金龍年上漲500元，漲幅達78.7%，等於抱一張一年賺50萬元。

晶圓代工兩樣情！力積電漲3根 聯電重挫破底

市場傳出，晶圓代工廠力積電（6770）AI製程關鍵中介層技術受台積電（2330）認證，打入AI供應鏈，今（22）日股價再度攻克19.95元漲停價位，突破半年線反壓，短線漲幅達48%；聯電（2303）公布2024年營運數字，第四季毛利率30.4%，創下15季新低，並預估2025年第一季毛利率將降至逾25%，營運展望欠佳，今日開低走低，一度摜破40元大跌，來到39.7元，創下2022年11月上旬以來新低。

台股金龍年豐收！年漲5429點 每位股民賺137萬元

台股龍年今（22）日封關，以23525.41點作收，統計金龍年全年指數漲5429.34點，再締新猷，上市公司市值全年增加18.13兆元，以證交所截至去（2024）年12月最新的證券總開戶人數1321萬6041人來算，平均每位股民帳面獲利137萬元。

勞動部預算確定遭砍7500萬 產檢假、勞保經費等影響千萬勞工

藍白聯手刪減總預算，勞動部指出，原本預計被刪減的公務預算金額將近8000萬，目前確定被刪減的總金額約7500萬，詳細被刪減和凍結的數字正在精算中，並列出預算被砍的4大衝擊。

台馬海纜全斷 數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

我國對外通訊仰賴海底電纜，台灣、馬祖之間的海纜今天凌晨又被中斷，目前尚不清楚原因，數發部今（22）日上午11點由部長黃彥男說明，今日凌晨5點左右全面斷訊。數發部表示，已在通報後，已啟動微波備援，最快在2月完成修復。

愛心結好運 年輕媽媽刮中「祈福開運」頭獎200萬元

年前刮刮樂買氣旺，桃園鈔吉兆彩券行分享幸運民眾刮中200萬元頭獎的故事，一名年輕媽媽都會準備愛心便當給懷孕的店員，某天隨手買了「祈福開運」刮刮樂竟刮中頭獎200萬元，讓彩券行直呼這一定是好心有好報。

黃仁勳效應發燙！輝達總部落腳台灣 學測二類組「選系不選校」

大學學測結束，不少考生要開始煩惱該如何選填志願，該選系還是選校總掀起熱議，人力銀行指出，受到輝達總部落腳台灣、科技業電資效應等影響，二類組逐漸偏向「選系不選校」；企業徵才也逐漸轉向軟實力，工作態度被視為最重要的特質。

輝達重登全球市值王 蘋果「iPhone前景遭示警」摔成亞軍

受到蘋果（Apple）股價下跌、市值縮水加持，AI股龍頭輝達（NVIDIA）在美股時間周二小漲2%卻仍重登全球市值王寶座。

台塑四寶封關日收紅 龍年全年下跌50％

台股龍年今（22）日封關，龍年全年指數漲逾5400點，不過台塑四寶營運逆風，雖然封關日收紅，但全年跌幅仍有50％，以台塑（1301）為例，抱一張帳面虧損逾3.6萬元。

快訊／台股收盤大漲225.4點 台積電漲15元至1135

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲225.4點，以23525.41點作收，漲幅0.97％，成交量3462.97億元。