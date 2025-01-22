晶圓代工兩樣情！力積電漲3根　聯電重挫破底

▲力積電。（圖／翻攝自google map）
記者巫彩蓮／台北報導
市場傳出，晶圓代工廠力積電（6770）AI製程關鍵中介層技術受台積電（2330）認證，打入AI供應鏈，今（22）日股價再度攻克19.95元漲停價位，突破半年線反壓，短線漲幅達48%；聯電（2303）公布2024年營運數字，第四季毛利率30.4%，創下15季新低，並預估2025年第一季毛利率將降至逾25%，營運展望欠佳，今日開低走低，一度摜破40元大跌，來到39.7元，創下2022年11月上旬以來新低。
半導體業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，有機會與台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，除了與台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，將邁入難度更高的六層晶圓堆疊。
受到此一傳言激勵，力積電股價從1月13日13.5元波段低點，一路急攻而上，近三個交易日都是呈現漲停態勢，短線漲幅達48%，惟市場對於力積電利多抱持存疑態度，認為多層堆疊技術難度，力積電能否突破技術瓶頸則有待觀察。
聯電昨（21）日召開法人說明會公布2024年營運成績，2024年第四季毛利率30.4%，創下15季新低，受到14.43億元的金融資產評價損失，單季稅後淨利84.96億元，季減41％、年減35.61％，單季EPS0.68元，全年稅後淨利472.11億元、年減22.59%，每股稅後盈餘（EPS） 3.8元，創近4年低。
展望2025年第一季，儘管消費市場回溫，晶圓出貨量優於季節性表現，惟一次性價格調整及地震影響，毛利率由3成大幅下降至「高於25%」，低於市場預期的28.4%，營運欠缺動能，造成今日股價挫低。
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