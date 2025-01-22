萬泰物流董座看川普政策帶來供應鏈調整需求　公司今年業績續增

▲萬泰董事長鄭毓文扮成獅子王(圖中)，在尾牙宴上致詞。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團董事長鄭毓文指出，川普總統的美國優先政策，一定會牽動全球物流供應鏈狀況，有利物流業者，集團的策略除了解決客戶全球供應鏈調整需求外，將加強爭取半導體/AI大廠的業務，延伸目前大廠擴廠所需的物流服務，另外再建立專業性的項目團隊如：危險品團隊，鮮貨物流等，今年不論全球景氣如何，估計公司業績都將持續成長。

年營業額逾百億的萬泰，全球員工近兩千人，目前已有股票上市計畫，今年將在東北亞等地增加3-4個據點，東南亞現有據點也會擴編，雖然有法人估川普的關稅政策會讓貨量減少，鄭毓文認為，加高某些國家的關稅會讓貨物改從別的地區轉進去，公司已經建立非常多元化的服務，不受單一區塊影響，反而有出現互補。

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▲左上圖最大獎36萬元由鄭毓文頒贈、右上圖員工做叢林風格打扮；下圖員工分批與鄭毓文合照。（圖／萬泰提供）

萬泰上周六(18日)在台灣大學體育館舉辦年度尾牙，以「萬獸爭霸 勇闖泰山」為主題，帶領全體員工進入一場充滿冒險精神的叢林派對，席開102桌，各部門同仁盛裝打扮，身著叢林風格的服飾，化身為叢林中的王者與冒險者。整場活動宛如一場專屬於萬泰大家庭的時尚大秀，彰顯了萬泰人勇於挑戰、團結奮進的精神。

尾牙宴由五星級飯店提供精緻外燴，活動邀請新生代主持人張立東與沐妍聯袂主持。張立東以其幽默風趣的主持風格和「亞洲撩妹王」的稱號，搭檔球場最美MC沐妍，兩人默契十足，輕鬆帶動全場氣氛，笑聲與掌聲不斷，經典瞬間不斷上演。

▲丁噹壓軸演唱。（圖／萬泰提供）

現場抽獎活動將氣氛推向高潮，總獎金1300萬元，最大獎是36萬元現金，沒抽到獎也有3000元，集團特邀陳忻玥與熊仔登台演出，他們的精彩表現讓現場觀眾沉浸在驚喜與熱情中，壓軸嘉賓丁噹以震撼的Live Band 演唱，將整場氣氛推向最高潮，經典歌曲與獨特嗓音帶來了無與倫比的視聽享受。

萬泰表示，今年尾牙盛會完美結合了美酒佳餚與創意娛樂，為萬泰大家庭帶來一場充滿驚喜與感動的狂歡盛宴，萬泰物流集團將繼續攜手全體員工，共創屬於萬泰的輝煌未來。